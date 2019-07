Tänkte lägga av – nu är förre Bragebacken månadens spelare i Dalafyran: "En nytändning för mig"

Fyra raka segrar för Dala-Järna IK under juni månad ger avtryck när Mittmedia Sport Dalarna (där Dalarnas Tidningar, Dala-Demokraten samt Avesta Tidning ingår) tillsammans med Dalarnas Fotbollförbund tar ut månadens lag i serien – baserat på domarnas betyg på spelarna i den så kallade Stjärnligan.

Joel Granberg är en av spelarna i juni månads lag. Hans mittfältskollega likaså: Robert Hedman. 31-åringen, med meriter från bland annat IK Brage, är dessutom juni månads främste spelare.

– Det känns bra. Kul att få den utmärkelsen, säger Robert Hedman som är en av de bärande spelarna i Dalafyrans stora positiva överraskning.

Dala-Järna är tvåa i serien – fem poäng bakom Korsnäs och med ett lika stort avstånd ned till trean Ludvika – när nu sommaruppehållet tar vid.

– Vi är en bra grupp med några rutinerade spelare och många yngre som tar för sig hela tiden. Det är kul att se deras utveckling, säger Robert Hedman och fortsätter:

– Sen gör Joel (Granberg, spelande tränaren) och ledarstaben ett grymt bra jobb med att få ihop gruppen och den spelidé vi har. För egen del har jag fått en helt annan roll nu (anfallare/yttermittfältare) som jag trivs bra med.

Skytteligatvåan Robert Hedman har egentligen trappat ned på sin fotboll på senare år. Han har för det mesta spelat med DJIK:s samarbetsklubb Äppelbo, och kört en hel del motocross vid sidan av fotbollen.

– Motocross är den fysiskt mest påfrestande sport man kan hålla på med, men jag ser det mest som bra träning. Fotbollen har väl nästan alltid gått först ändå, även om jag sagt i ett par års tid att jag ska lägga skorna på hyllan så har de åkt på lika fort igen (skratt).

– Årets säsong har varit en nytändning för mig.

Frågan är hur långt det räcker för Dala-Järna?

– Vi ska ta en match i taget och inte sväva iväg utan fortsätta på det som vi har gjort under våren. Vi är ett topp tre-lag, och där ska vi vara även när säsongen summeras, avslutar Robert Hedman.

FAKTA/Topplistan i Stjärnligan, juni

10 stjärnor: Robert Hedman, Dala-Järna IK.

7 stjärnor: Tim Sammons, Gustafs GoIF, Joel Granberg, Dala-Järna IK.

6 stjärnor: Nils Garpedal, Korsnäs IF, Christoffer Johansson, Malungs IF.

5 stjärnor: Carl Forsman, Malungs IF.

4 stjärnor: Reza Hosseini, Raman Hisso, båda Ludvika FK.

FAKTA/Topplistan i Stjärnligan, totalt

14 stjärnor: Vassillios Andreadis Panagiotidis, Korsnäs IF.

11 stjärnor: Anders Lindholm, Malungs IF, Robert Hedman, Dala-Järna IK.

10 stjärnor: Christian Albinsson, Dala-Järna IK, Tim Sammons, Gustafs GoIF.

9 stjärnor: Reza Hosseini, Ludvika FK.

8 stjärnor: Oscar Andersson, Tällbergs IF, Carl Forsman, Malungs IF, Amir Zilic, Korsnäs IF.

