Tung förlust i daladerbyt – då öppnar IFK Mora-tränaren för förändringar i truppen: "Samma spelare gör samma misstag"

Ett Kvarnsveden med tre raka segrar mot nästjumbon Mora i division 2-fotbollens enda daladerby. Upplagt för en lördagspromenad i parken för Borlängelaget?

Inte riktigt, för även om Moramålvakten Lars Heens tidigt tvingades till en storräddning på Jonathan Forsbergs friläge så var det gästerna från Ovansiljan som hade det mesta av det bästa i första halvlek.

Mora hade chanserna, men missade dem: symptomatiskt för ett bottenlag utan självförtroende.

TV: Se matchens höjdpunkter här (KIK-IFKM 3–1)

Kvarnsveden tog vara på sina: symptomatiskt för ett formstarkt lag med självförtroende.

Därtill var Deek Jama Wahibs 1–0 strax före paus och Abdullahi Imaan Abdullahis 2–0 i andra halvleks första minut psykologiskt tungt vägande mål för Kvarnsveden.

Wahib satte sedan 3–0 på straff efter dryga timmen spelad. Heens räddade först, men returen gick rakt ut till "Deco" som stängde matchen – även om Anders Johansson tröstmålade för IFK med kvarten kvar.

– Det är så här vår säsong har sett ut så här långt, det vill sig inte. Vi kontrollerade stora delar av första halvlek, men så får de ett sent mål precis innan paus. Ni såg matchen, vi förtjänar inte att förlora den med 3–1, men ändå gör vi det. Nu måste vi gräva djupt för att vända på det här, säger Ben Smith i Sportens livesändning från matchen.

IFK Mora är fortsatt nästjumbo med åtta inspelade poäng på fjorton omgångar. Valbo – med en match mindre spelad – har nio poäng och ligger på kvalplats medan Skiljebo står med tio poäng på rätt sida strecket.

Ska vi låta spelare gå? Ska vi ta in nya? Samma spelare gör samma misstag, och utan att gå in på några namn måste vi rätta till det.

I fjol klarade sig IFK kvar i serien utan kvalspel på 21 poäng. Fyra segrar och en oavgjord match på de tolv som återstår kan alltså i teorin räcka för nytt kontrakt – men då måste saker och ting hända, menar Ben Smith.

– Vi måste kika på vilken riktning den här klubben ska ta under den andra halvan av säsongen. Ska vi låta spelare gå? Ska vi ta in nya? Samma spelare gör samma misstag, och utan att gå in på några namn måste vi rätta till det, säger Ben Smith.

Känner du själv att du har klubbens förtroende?

– Jag tror att jag har det. Jag har pratat med ordföranden, och jag tycker inte att jag gör ett dåligt jobb. Lagets prestation är det inget fel på, vi blir inte överkörda i matcherna. Vi faller på individuella misstag.

Mora startade säsongen med tio britter. Fem av dem var så kallade LFE-spelare på utbildningskontrakt över tolv veckor som nu har återvänt till England. Javan Wright och Paul Dawson har tillkommit under vårsäsongen, och det kan bli fler brittiska inslag i IFK i höst.

– Det kan hända. Nya LFE-spelare kan bli aktuella, kanske toppat med ett par till namn för vår trupp är rätt utarmad. I höst flyttar dessutom ett par Morakillar för studier. Men vi är inte långtifrån de andra lagen i den här serien, får vi in ett par spelare till så är vi där.

Mora möter Kungsängen hemma på lördag innan sommaruppehållet tar vid. Men först väntar en stentuff utmaning i Svenska cupens första omgång på tisdag: division 1-laget Sandvikens IF på hemmaplan.

– Vi får hoppas på en David mot Goliat-prestation av oss, då kanske vi kan chocka dem, avslutar Ben Smith.

Matchfakta/Division 2 norra Svealand

Kvarnsvedens IK-IFK Mora 3–1 (1–0)

Målen: 1–0 (45) Deek Jama Wahib, 2–0 (46) Abdullahi Imaan Abdullahi, 3–0 (64) Deek Jama Wahib (str), 3–1 (76) Anders Johansson.

Varningar, KIK: Marcus Bergsten, Emil Hjälte.

Domare: Namik Idrizovic.

Publik: 167.