Första steget mot nya utmaningen – så bygger Kvarnsveden inför tvåan: "Kravbilden ökar ytterligare"

Som förväntat hade Kvarnsveden inte mycket att sätta emot IK Brage när säsongens första match avgjordes på Domnarvsvallen.

KIK-tränaren, Sercan Yilmaz, konstaterar dock att hans nyblivna division 2-manskap ändå kan ta med sig en hel del från en dylik tillställning.

– Det ger mycket erfarenhet och en förståelse för vad som är nästa nivå. Det är ett steg till. Det är klart att det är skillnad mellan Brage och ett division 2-lag, men det ger oss väldigt mycket. Som spelare kan man alltid gå tillbaka till den här matchen och förstå vilken nivå man ska vara på, säger Yilmaz och fortsätter:

– Vi ville prioritera försvarsspelet och fick lite svar på vad vi behöver jobba med. Det var en bra, men tuff, start att få känna på det här motståndet. Det är mycket kvar innan serien börjar, så vi ska nog få ordning på försvarsspelet och allt det här.

Efter fjolårets framgångar väntar nu nya utmaningar i division 2 för Kvarnsveden, vilket kommer kräva att laget höjer sig ytterligare en nivå för att kunna konkurrera.

– Vi har många spelare som har spelat i division 2 i vårt lag, så jag känner mig inte alls otrygg. Men det är klart att det är ett steg till. Kravbilden ökar ytterligare och vi måste fortsätta att utveckla den biten. När vi möter såna här lag så märker vi att vi har lite att arbeta med. Men vi ska få ordning på det och vara redo inför säsongen.

Vad är det för Kvarnsveden som kommer gå ut i tvåan i år?

– Vi har en identitet och ett sätt som vi vill spela på. Men är det något man ska förbättra så är det kanske de defensiva omställningarna som sker ganska mycket, om man tappar boll i fel lägen. Det är något vi får jobba vidare på, men annars tycker jag att vi ska fortsätta att köra den fotboll som vi har bedrivit 2018.

Laget har sedan tidigare en hel drös spelare med en bakgrund i Brage, och inför året har man fyllt på med ytterligare ett knippe.

Erik Ehlis, Kevin Lundin, Said Shidane och Erik Larsson är samtliga nytillskott med grönvit finish, där det kanske framför allt är den sistnämnde som man hoppas ska kunna gå in och spetsa truppen redan nu. Larsson har kommit igång med fotbollen igen efter att ha tagit en time-out under förra året i Brage, då han drogs med en knäskada.

Man har dessutom värvat in vasse målskytten Henrik Löfstrand från Årsunda.

– Kevin, Said och Erik är väl lite mer framtidsspelare medan Erik Larsson och Henrik Löfstrand är med för att spetsa till det ytterligare ett snäpp och göra gruppen ännu starkare.

Kommer det bli fler värvningar?

– Vi får se. Jag är ganska nöjd med det vi har i grunden. Sen är det klart att man skulle vilja få en spelare till som är ytterligare spets. Det är inget jag tänker på men kan vi få in någon spelare till som kan stärka gruppen, ingen truppspelare, så är det bara positivt.

Matchfakta

IK Brage–Kvarnsvedens IK

5–1 (3–0)

Målen: 1–0 (6) Jonathan Lundbäck (straff), 2–0 (17) Seth Hellberg, 3–0 (31) Oscar Lundin, 4–0 (53) Jonathan Lundbäck, 5–0 (58) Max Andersson, 5–1 (90) Ishak Abika.