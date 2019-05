Besvikelse – då kan IFK Mora förstärkas med förre QPR-spelaren: "Hoppas han blir spelklar"

SE MATCHEN I REPRIS: Se mötet mellan IFK Mora–Valbo FF här

IFK Mora står fortfarande utan seger i division 2 norra Svealand efter 0–0 hemma mot Valbo.

På Prästholmen var det dalalaget som försökte spela fotboll mot ett kompakt och tätt spelande Valbo, som försökte gå på kontringar och snabba omställningar.

– Deras målvakt var 'the man of the match', menar IFK Mora-tränaren Ben Smith.

Och fortsätter:

– Vi är besvikna. Vi hade gärna tagit en trepoängare istället för en. Jag tycker att Valbo inte hade någon spelidé. Vi försökte att spela fotboll i alla fall, men vi måste bli bättre den sista tredjedelen.

Ja, Mora hittade fram till ett par bra lägen – men avsluten saknade den kvalitet som behövdes.

– Vi får lite panik. Vi behöver vara mer kreativa ute på planen, menar Smith.

Då hoppas han att Romeo Akinola, tidigare i Queens Park Rangers och som spelade i IFK Östersund förra säsongen, kan bli spelklar till nästa helg.

– Jag hoppas han kan bli tillgänglig. Att övergången blir färdig. Han är en kreativ spelare som kan hjälpa oss ytterligare. Det skulle betyda mycket för laget. För vi kan inte ge upp fyra-fem lägen på det här sättet. Vi måste börja ta tre poäng, säger Ben Smith, som alltså var tränare för Akinola i Östersund förra säsongen.

Vad är du nöjd med efter 0–0 mot Valbo?

– Att vi håller nollan. Och att vi tog en poäng.

Besviken med?

– Ja, att vi inte tar vara på våra målchanser. Jag kände att alla spelare i omklädningsrummet var missnöjda. Men, det är sånt som händer. Vi får ta med oss det positiva och jobba med det negativa i veckan, säger Ben Smith.

Mora har tre poäng upp till Valbo som är på rätt sida om strecket.

MATCHFAKTA/DIVISION 2 NORRA SVEALAND

IFK Mora–Valbo FF 0–0 (0–0)

Målen: -.

Domare: Honraw Ghassali.

Publik: 163.