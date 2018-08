Stabil derbyvinst för Kvarnsveden mot Bullermyren: "Revanschlusten var stor"

Matchen mellan Bullermyren och Kvarnsveden utspelade sig ganska typiskt för en derbymatch där båda lagen spelade väldigt fysiskt.

Bullermyren kom med en stark känsla efter vinst i senast matchen och Kvarnsveden var ute efter att ta revansch på sig själva som spelade oavgjort sist.

– Det var två lag som var väldigt taggade. Mycket närkampsspel. Det gick mycket fram och tillbaka men vi hade väl de närmaste målchanserna. Det var vi som styrde spelet och de gick på mycket kontringar, säger Kvarnsvedens tränare Sercan Yilmaz.

Efter första halvlek hade Kvarnsveden skapat sig en ledning efter ett mål i 40:e minuten.

– I paus pratade vi ihop oss och att vi skulle fortsätta nöta på. Tillslut så tröttna de och vi fick in tvåan och trean ganska komfortabelt efter en matchbild där vi styr ganska mycket. De hade väl några chanser men sen tog vi över helt och hållet, säger Yilmaz.

Något mer som underlättade matchbilden för Kvarnsveden var när Bullermyrens Godfrey Kasumba fick rött kort efter två varningar vilket gjorde att tempot blev långsammare.

– De gick mycket på kontringar vilket gjorde att det fortfarande blev farligt för oss men vi lyckades ändå stoppa det ganska bra, säger Yilmaz.

Vad är det som gjorde att ni var det bättre laget idag?

– Fysiken och att vi har fler spetsspelare som kan göra det lilla extra. Revanschlusten på oss själva var hög, att förbättra oss. Inställningen skulle jag noga säga.

► Se alla highlights från Veckans match mellan Sala FF och Kvarnsvedens IK

Kvarnsveden har haft en knappt grepp om serieledningen större delen av säsongen. Slätta och Sala har legat i hälarna på Borlängelaget med antingen knappa poängen efter eller rentav på samma poäng. Kvarnsveden har lyckats hålla tabelledningen på målskillnad. En målskillnad som är en av de stabilaste i serien.

– Det är en viktig seger i form av serieledningen. Känslan är att allt ligger i våra händer. Vi måste bara göra jobbet och gör vi det så är jag ganska säker på att vi kommer ligga där uppe på första-andra plats när serien är slut, säger Sercan Yilmaz.

Nästa match för Kvarnsveden blir ytterligare ett derby mot bottenlaget Säter.

– Alla derbymatcher är jätteviktiga. Vi har sagt att vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna varje derbymatch. Säter har fått in tre nya spelare, vet inte vad de innebär för laget. Nu har de bytt tränare också, det är mycket som är ovisst men det spelar ingen roll egentligen. I slutändan handlar det om att vi vill vinna den matchen. De vill nog också komma in och åtminstone ta poäng mot oss, det är jag helt säker på. Men vi är starka hemma och ska gå in för att vinna matchen, säger Sercan Yilmaz.

MATCHFAKTA

Bullermyrens IK-Kvarnsvedens IK: 0-4 (0-1)

Målen: 0-1 (40) Gustav Sundström, 0-2 (59) Emil Hjälte, 0-3 (71) Emil Hjälte, 0-4 (89) Jasper Nehrer

Varningar, BIK: Godfrey Kasumba x2, Patrick Mulyanti KIK:

Utvisningar: BIK: Godfrey Kasumba, KIK:

Domare: Honraw Ghassali

Publik: 75