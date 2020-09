Digital redovisning av Gagnefs fotoklubbs klubbmästerskap

Klubbmedlemmen Georgios Grigoriadis agerade presentatör av klubbmästerskapet som med anledning av coronapandemins begränsningar av antalet personer som får träffas hölls digitalt. Klubbens medlemmar fick tydliga instruktioner av Georgios om hur man skulle knappa in sig via dator för att vara delaktig av redovisningen. Deltagarna hade möjlighet att chatta sina synpunkter och även via mikrofon tala med Georgios under presentationen. Det var första gången man använde denna teknik i klubben för att ersätta fysiskt möte och det fungerade väldigt bra.

Alla bilder var denna gång digitala och det var fyra klasser och jury har varit Gotlands FK.

I klassen "Svartvita bilder" segrade Ragnar Nyberg med 42 poäng, tätt följd av Jorma Naula med 41 poäng och trea Peter Reichel på 38 poäng.

I klassen "Färgbilder" fick Peter Reichel triumfera med 36 poäng före Anders Pedersen 34 poäng och trea Ingvar Åslund med 29 poäng.

Klassen "Corona" vanns av en bild kallad "Matutlämning" fotad av Ingvar Åslund före George Grigoriadis "Against the virus" med Lars Jonssons "Handling" som trea.

Ragnar Nyberg var överst på prispallen även i bildspelsklassen med "Biodesign", på andra plats kom Peter Reichel med "If I could be where you are" samt tredje plats Rune Andreasson med "Skorstenar".