Det stals under nattens inbrott – Bilmetros chef: "Svårt att förhindra"

Ett inbrott skedde under natten hos Bilmetro i Hedemora. En grind forcerades med fordon för att komma in i området. Andreas Lind är verkstadschef på Bilmetro. Han berättar att inbrottstjuvarna aldrig tog sig in i fastigheten.

– I någon bil har de tagit arbetsbelysning, de slog sönder ena sidorutan. Sen har de tagit reservdelar som skulle till en annan bil.

Sedan stängsel sattes upp längs företagsområdet har man inte haft problem med inbrott, förrän i natt.

– Det är inte kul, men svårt att förhindra när man redan har stängsel, säger Andreas Lind.

Grind i grind med Bilmetro ligger Lerbo mark och frakt. Peter Wallström driver företaget och kom till platsen alldeles efter Securitas dök upp, han försökte då kontakta Bilmetros chef.

– Vi kom alldeles när de hade dragit upp grinden, vi såg bara att grinden var uppdragen. Vid vår parkering var ingenting rört, vi fick aldrig se dem. De måste ha dragit upp bilen eller forcerat det med något fordon, säger Peter Wallström.

Han har tidigare haft problem med inbrott. Företaget har blivit av med extralysen och har fått drivmedel slangat.

– VI har stått på en parkering lite längre bort tidigare och haft lite problem med inbrott. Men det är mycket skit efter den här vägen, säger Wallström.