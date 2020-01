Det började med Familjen – Eddie var grovt kriminell, nu hjälper han andra: ”Jag hade aldrig kunnat fixa mig i Borlänge”

Vi träffas hemma hos Eddie Andersson i Sjötorp, en by i skogen söder om Gävle. Eddie köpte hästgården 2016 och har jobbat hårt för att rusta upp huset. På baksidan finns rum med egna ingångar för killarna som bor i hans familjehem. De har regelbundet ansvar för matlagning och disk, det framgår av schemat som sitter uppe i köket.

Elden knäpper i vedspisen, och Roffe snarkar vid husses fötter. Eddie Andersson har fyllt 41 år och vill berätta om resan tillbaka in i samhället som började för tio år sedan.

TV: "Roligare att vara omtyckt än fruktad" Hör Eddie berätta:

17 år gammal begick han sitt första rån i Borlänge. Han och kompisen hotade kassörskan med ett avsågat hagelgevär. Det var 1995. I media döptes tonårsligan till ”Familjen” – de var ett tajt kompisgäng med en maffialiknande hederskultur.

Eddie växte upp med två småsystrar och en ensamstående mamma i ett kärleksfullt hem. Hon jobbade hårt och det fanns alltid mat, men ingen lyx. Samtidigt såg Eddie hur pappan fixade snabba pengar genom att begå brott.

– Pengar har alltid varit huvuddrogen. Jag var materialist, ville ha dyra saker.

– Det känns som om min karriär var utstakad från början. Det fanns så många riskfaktorer i min uppväxtmiljö. Det funkade inte i skolan, men jag blev accepterad av äldre som var på väg in i utanförskap. I grund och botten var jag nog en snäll kille, men jag blev någon annan för att passa in, säger Eddie Andersson.

Han började skolka i sexan, höll till i farföräldrarnas biljardhall, blev avstängd i åttan och kom aldrig tillbaka till skolan. Gänget erbjöd gemenskap. De sålde droger, gjorde inbrott i militära förråd och stal kulsprutor och en hel del annat.

Mellan 1995 och 2005 satt Eddie Andersson för det mesta i fängelse, de följande fem åren var han ute men högkriminell. 2010 tog han tåget upp till Kramfors för att genomgå en behandling.

– Där började resan tillbaks. Jag träffade rätt människor och fick hjälp att slå hål på min skeva världsbild.

Eddie Andersson berättar om den kriminella livsstilen. Hur han såg ner på vanligt folk – skatteslavarna. Hur staten och bankerna var tjuvar. Hur han tyckte sig ha rätt att göra som han ville mot andra människor. Målet var att leva utanför samhället, tjäna snabba pengar och aldrig betala skatt.

I Kramfors började han för första gången tro på att det fanns andra möjligheter. Att han inte behövde riskera fängelse och skada andra för att ha ett gott liv.

– Hela mitt liv har jag fått höra ”du kan bättre Eddie, du som är smart och social, varför håller du på med sån skit”. Men terapeuterna tryckte på rätt knappar, höll sig nära min sanning.

Eddie var trött på det kriminella livet och bestämde sig för att göra ett försök. Han kunde ju alltid ångra sig om han tröttnade på att vara laglydig.

De tre första åren på den smala vägen var en tung uppförsbacke – det var ensamt, han saknade gemenskapen.

– Jag är glad att jag är så envis, säger Eddie Andersson.

Barnen var en viktig del i beslutet att byta liv. Dottern Ronja, tolv år, bor numera hos Eddie på heltid. Och Eddie delar vårdnaden om nioåringen Kian med barnens mamma. Papparollen var svår till en början, tidigare hade han bara sett till att det fanns pengar.

– Det tog några år innan jag lärde mig vara närvarande. I början tittade jag hela tiden på klockan när vi var i badhuset.

Eddie arbetade sig in i samhället. Han jobbade hårt, ofta 200 procent. Till en början som personlig assistent, plus jourdygn i utslussen på ett HVB-hem. 2013 utbildade han sig till alkohol- och drogterapeut. Under fem år var han också verksamhetschef i ett assistansföretag med cirka 100 anställda.

– Jag växte som människa. Den kriminella kulturen är: ”Det är bara att göra som jag säger”. Det funkar inte när du måste hantera missnöje i personalgrupper.

När lönebidraget tog slut blev han uppsagd utan giltig anledning. Med fackets hjälp blev det förlikning 2015 och Eddie Andersson fick ett års avgångsvederlag.

Under fem år var han medlem i Anonyma Narkomaner. Han tog körkort, kunde skaffa egen bil, betalade av en halv miljon i skulder och sparade ihop handpenning till en bostadsrätt som han renoverade. När den var såld kunde Eddie köpa gården i Sjötorp.

– Tacksamhet är ett av de bättre verktygen för att ta sig tillbaka till vardagen. Tacksamhet gör det lilla till något stort.

Att ha något ”lite vid sidan av” hade varit en dröm sedan ungdomsåren.

– Kanske i Torsång eller Siljansnäs... Jag vet inte hur jag tänkte. Det hade varit svårt att komma med en Ica-kasse med pengar till banken, säger han och skrattar åt sig själv.

– Nu lever jag gott. Är inte jagad. Det har varit en lång process som fortfarande pågår. Mina mest dysfunktionella mönster har jag jobbat bort. Nu handlar det om att må bra, inte om en hög med pengar.

2017 sade han upp sig från HVB-hemmet och startade eget – Framtidsverkstaden.

– Jag plockar russinen ur kakan, tar emot motiverade killar som vill ha förändring, säger Eddie Andersson.

Han konstaterar att terapi till 70 procent handlar om relationer, och 30 procent metod. Viktigt är att skapa sammanhang.

– Framtidsverkstaden bygger dels på egna erfarenheter, dels på det som jag saknat på HVB-hemmen där jag jobbat. Jag släpper ingen på gatan. Hörnstenar är utbildning och arbete – jag har ett nätverk med lokala företagare.

Han berättar att aktiv fritid och skuldsanering också är viktiga delar av behandlingen, liksom geografisk flykt och ny tillhörighet.

– Det gäller att skapa en tillvaro här i Gävle. Jag hade aldrig kunnat fixa mig i Borlänge, där blev jag indragen oavsett.

Han är inte saknad i sina gamla kretsar.

– Jag satt i toppen av hierarkin. Min roll i Borlänge fylldes av andra som tog över droghanteringen i Dalarna och Mellansverige.

En del av Eddies resa tillbaka är att han släppt gammalt groll, gett människor frid genom att säga ”du kan glömma de där pengarna du är skyldig mig”. Det känns bra även för honom.

– Jag har ju mest sysslat med förmögenhetsbrott – stölder, rån, inbrott... De som farit mest illa är andra kriminella och de fick leken tåla. Men när jag lyssnar på P3-dokumentären där kassörskan på Vivo Skräddaren berättar hur illa rädd hon blev, då känns det ju. Det är många saker jag inte är stolt över. Jag sonar mina brott genom att göra bra saker nu.

Eddie berättar om den sinnesro han känner när han rattar en minibuss full med folk, mot fjällvidder utan mobiltäckning där gänget kan fiska öring, och om turer i skogen där korgarna fylls med kantareller. Friluftsliv är en viktig del av familjehemmets verksamhet.

Eddie vill visa killarna att det finns mycket att leva för.

– Om du stänger rätt dörrar, och öppnar rätt fönster – då kan livet bli schysst. Det är klart att jag är en inspirationskälla för dem. De har skuld och skam med i ryggsäcken, men vi fokuserar inte på den. Vi tittar inte bakåt, utan framåt.

Visst bär han själv på skuldkänslor, mest mot mamman.

– Men jag kan inte ändra på det som varit. Bara göra så gott jag kan idag, och i morgon.

Då fick tjuven en ros

Det var när Eddie var 19 år och på flykt från polisen. Han och kompisen snodde en bil, och upptäckte en hund i baksätet, en labradorvalp. När allt lugnat ner sig ställde Eddie tillbaka bilen på samma plats, med mat, vatten och fönsterrutan lite nedvevad. Sedan ringde han polisen och tipsade.

Några dagar senare fick han syn på en ”Dagens ros” på insändarsidan i Borlänge tidning. ”Tack till tjuven som tog så väl hand om vår hund” stod det.