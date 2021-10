Deppig? Experten om höstens mörka känslostormar

Han jobbar på Dalarnas Företagshälsa i Hedemora. Det är vanligt att han har patienter som känner sig nedstämda när dagarna blir kortare och mörkare.

– Själva ordet depression betyder trycka ner, ett ord som är överanvänt och används lite slarvigt. Jag skulle vilja beskriva höstdepression mer som att personen känner sig nedstämd, energilös och ständigt trött.

Han utvecklar sitt svar:

– Det är ju också en form av depression, men ska vi mäta rent diagnostisk ska det finnas ett antal symtom under en viss tid.

Pettersson säger att ordet höstdepression kanske fyller sin funktion just för att väldigt många påverkas av ljuset, eller rättare sagt av mörkret.

Ljuset behövs för att producera sömnhormon. Får man inte tillräckligt med dagsljus störs oftast sömnen och man blir tröttare, hamnar i en ond cirkel.

– Men hösten är bara en faktor. Det kan handla om personlig sårbarhet, livshändelser och lite av vår egen rytm. Det är mycket som påverkar hur vi mår.

Han poängterar att alla människor har olika livsrytm, där man går ner i vissa perioder och är tröttare än normalt.

– Många tycker om hösten. De upplever den som mindre kravlös med tid för återhämtning, tycker att det är skönt och tillåtande att krypa in och vara lite ensam. Medan andra upplever våren som en jobbigare tid med ljuset, ökade krav och får liknande symptom som de som är höstdepressiva.

När man känner sig orkeslös, trött och inte har någon energi blir det ofta en kognitiv påverkan på tänkandet.

– Personen blir mer pessimistisk och fastnar i en ältande rundgång istället för att hitta lösningar och gå vidare. Små jobbiga saker tappar sina proportioner, förklarar Lars Pettersson.

Han beskriver det som att personen hamnar i en ond cirkel, i ett mönster som kan vara svårt att bryta.

– När man inte mår bra kan det vara jobbigt att vara tillsammans med andra som är glada. Tendensen finns att undvika positiva förstärkare som just sammanhang där det finns människor som livar upp och ger energi.

Har du några råd till dem som känner av höstdepression?

– Mycket handlar om att bryta mönstret. Man får tillåta sig att må dåligt, men också vara vaksam på det som blir väldigt destruktivt, som isolering och att undvika sådant som kan ge glädje. Då är det vi kallar beteendeaktivering allra viktigast; att inte bli kvar i soffan framför teven, att inte bjuda in svarta tankar och låta ältandet få fritt spelrum.

Pettersson förklarar att det finns sätt att bryta mönstret.

– Ljus och rörelser är gott för själen. Distrahera tunga tankar genom att ta en promenad och störa det negativa mönstret lite grann. Då har man kanske vidmakthållit en nivå som känns hanterbart, tagit kommandot från att vara ett offer, att vara uppgiven.

Om man ändå inte lyckas att bryta mönstret – vad gör man då?

– Söker hjälp och i samtal få stöd med att bryta de negativa tankemönstren, och kanske tillsammans med medicinering få hjälp vid en svårare depression. En förhoppning är att tröskeln för att söka hjälp blir lägre än vad den är för många. Våga ta klivet.

Acceptera känslor och lyssna på kroppens signaler.

Ett råd är att ha en plan för dagen, för veckan, som kan vara ett verktyg för att ta sig ur en höstdepression. Att vara steget före och inte lämna utrymme för negativa tankar.

– Just do it! Det kanske inte gör att du mår jättebra, men ändå att du kan påverka ditt liv. Det betyder mycket att hålla bort uppgivenheten där man är helt i händerna på sin egen oduglighet eller sin egen oförmåga, säger Lars Pettersson.

Han blir tyst en stund, tänker efter.

– Något som är viktigt är att lära känna sig själv, acceptera känslor och lyssna på kroppens signaler, men också att gå emot dem. Frågan är när ska man lyssna, när man ska gå emot? Där lär man sig av livet hur man ska förhålla sig till sina egna känslor och hantera dem.