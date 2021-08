Deppa inte efter OS-festens slut – här är höstens idrottshöjdpunkter

Fakta: Så blir sporthösten 2021

AUGUSTI 10/8 Fotboll, herrar, Champions League, kval, tredje omg, andra matchen. + Malmö FF har 2–1 med sig från hemmamötet med Rangers. 11/8 Fotboll, herrar, Uefa, Supercupfinalen: Chelsea–Villarreal, Belfast. 12/8 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, kval, tredje omgången, andra matchen. + Elfsborg (1–1 från första mötet med Velez Mostar) och Hammarby (1–3 från första mötet med Cukaricki) är svenska representanter. 12-15/8 Orientering, världscupen, Idre fjäll. 12-19/8 Basket, herrar, förkval till kvalet till VM 2023, Sverige möter Portugal och Luxemburg, Matosinhos, Portugal. 13/8 Fotboll, herrar, Bundesliga, premiär. 13/8 Fotboll, herrar, Premier League, premiär. 18/8-4/9 Volleyboll, damer, EM, Belgrad, Serbien, Plovdiv, Bulgarien, Zadar, Kroatien, och Cluj-Napoca, Rumänien. + Sverige är i grupp D i Cluj-Napoca och möter Finland, Rumänien, Turkiet, Ukraina och Nederländerna. 19-22/8 Golf, damer, British Open, Carnoustie. 20-21/8 Fotboll, damer, Champions League, kval, första omg, final/matcher om tredje plats. 20-22/8 Rallycross, VM-deltävling 4 av 9, Höljes, Sverige. 20-31/8 Ishockey, damer, VM, Calgary (flyttat från maj). + Sverige är inte med här utan spelar i B-VM, som ställdes in för andra året i följd. 21/8 Friidrott, Diamond League, Eugene, USA. 21/8 Fotboll, herrar, Serie A, premiär. 24/8-5/9 Paraidrott, Paralympics, Tokyo. 25-29/8 Cykel, VM, mountainbike, Val di Sole, Italien. 26/8 Friidrott, Diamond League, Lausanne. 26/8 Ishockey, CHL, premiär. 26-29/8 Friidrott, UEM, Rieti, Italien. 26-30/9 Simning, International Swimming League, Neapel. 27/8 Fotboll, damer, Bundesliga, premiär. 27-29/8 Friidrott, SM, Borås. 28/8 Friidrott, Diamond League, Paris. 28/8 Fotboll, damer, Serie A, premiär. 30/8-4/9 Ridsport, EM, hoppning, Riesenbeck, Tyskland. 30/8-12/9 Tennis, US Open, New York. SEPTEMBER 1-19/9 Volleyboll, herrar, EM, Krakow, Gdansk, Katowice, Polen, Ostrava, Tjeckien, Tallinn, Estland, och Tammerfors, Finland. 2/9 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige–Spanien, Solna. 2-5/9 Golf, herrar, USA-touren, slutspel, final, Atlanta, Georgia. 3/9 Friidrott, Diamond League, Bryssel. 4/9 Fotboll, damer, La Liga, premiär. 4-5/9 Friidrott, Finnkampen, Stockholm. 4-6/9 Golf, Solheim Cup, Toledo, Ohio. 5/9 Fotboll, damer, engelska Super League, premiär. 7-12/9 Ridsport, EM, dressyr, Hagen, Tyskland. 8/9 Fotboll, herrar, VM-kval: Grekland–Sverige, Aten. 8-9/9 Friidrott, Diamond League, Zürich. 9/9 Amerikansk fotboll, NFL, premiär. 10/9 Handboll, herrar, handbollsligan, premiär. 11/9 Ishockey, herrar, SHL, premiär. 11/9 Ishockey, damer, SDHL, premiär. 11/9 Friidrott, Göteborgsvarvet, SM i halvmaraton (flyttat från maj). 14-15/9 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel, premiär. 16-19/9 Kanot, VM, Köpenhamn. 17/9 Fotboll, damer, VM-kval: Slovakien–Sverige, plats ej fastställt. 17/9 Handboll, damer, handbollsligan, premiär. 18/9 Innebandy, damer och herrar, superligan, premiär. 18-19/9 Orientering, SM, långdistans, Strömstad. 19-26/9 Cykel, VM, landsväg, Flandern, Belgien. 21/9 Fotboll, damer, VM-kval: Sverige–Georgien, Göteborg. 23-26/9 Ridsport, fälttävlan, EM, Avenches, Schweiz (utan OS-grenar). 24/9 Ishockey, herrar, hockeyallsvenskan, premiär. 24/9 Basket, damer och herrar, basketligan, premiär. 24-26/9 Tennis, herrar, Laver Cup, Boston, Massachusetts. 24-26/9 Golf, herrar, Ryder Cup, Whistling Straits, Wisconsin (flyttat från i fjol). 25/9 Friidrott, Lidingöloppet, Lidingö. 25/9 Volleyboll, damer och herrar, elitserien, premiär. 25/9 Boxning, VM-match, tungvikt: Anthony Joshua, Storbritannien-Oleksandr Usyk, Ukraina, London. 28-29/9 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel. 28/9-3/10 Bordtennis, EM, lag, Cluj-Napoca, Rumänien. 30/9 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, gruppspel.

OKTOBER 2-10/10 Brottning, VM, Oslo. 5-6/10 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel, premiär. 6-10/10 Fotboll, herrar, Nations League, slutspel, Milano och Turin. + Belgien, Frankrike, Italien och Spanien spelar. 9/10 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige–Kosovo, Solna. 9/10 Boxning, VM-match, tungvikt: Tyson Fury, Storbritannien-Deontay Wilder, USA, Las Vegas. 11-17/10 Bandy, herrar, VM, Irkutsk, Ryssland (flyttat från 2020). 12/10 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige-Grekland, Solna. 12/10 Ishockey, NHL, premiär. 13-14/10 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel. 18-24/10 Gymnastik, artistisk, VM, Kitakyushu, Japan. 19-20/10 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel. 19/10 Basket, NBA, premiär. 21/10 Fotboll, damer, VM-kval: Irland–Sverige, plats ej fastställt. 21/10 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, gruppspel. 23-24/10 Alpint, storslalom, världscuppremiär, Sölden, Österrike. 26/10-6/11 Boxning, herrar, VM, Belgrad. 28/10 Fotboll, damer, EM 2022, lottning. 29/10 Bandy, herrar, elitserien, premiär.

NOVEMBER 2-3/11 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel. 2-7/11 Simning, kortbane-EM, Kazan, Ryssland. 4/11 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, gruppspel. 6-13/11 Tennis, herrar, Stockholm Open (flyttat från oktober). 6/11 Fotboll, damallsvenskan, sista omgången. 8-14/11 Ishockey, Karjala Tournament, Sverige och Finland. 9-10/11 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel. 11/11 Fotboll, herrar, VM-kval: Georgien-Sverige, Batumi. 11-14/11 Ishockey, damer, OS-kval, Sverige, Frankrike och Slovakien, Luleå. 12-14/11 Skridsko, världscupen, premiär, Tomaszow Mazowiecki, Polen. 14/11 Fotboll, herrar, VM-kval: Spanien–Sverige, Sevilla. 14-21/11 Tennis, ATP-slutspelet, Turin. 7-18/11 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel. 18-21/11 Golf, herrar, Europatouren, final, Dubai. 19-21/11 Skidor, nationell längdpremiär, Gällivare. 20-21/11 Alpint, damer, slalom, världscuppremiär, Levi, Finland. 20-27/11 Curling, EM, Lillehammer, Norge. 23-24/11 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel. 23-29/11 Bordtennis, VM, individuellt, Houston. 25/11 Fotboll, damer, VM-kval: Sverige–Finland, plats ej fastställt. 25/11 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, gruppspel. 25-27/11 Freestyle, skicross, världscuppremiär, Zhangjiakou, Kina. 25-28/11 Ridsport, Sweden International Horse Show, Solna. 25/11-5/12 Tennis, herrar, Davis Cup, slutspel, Madrid, Innsbruck och Turin. + Sverige spelar i Madrid med Kanada och Kazakstan i samma grupp. 26-28/11 Skidor, världscupen, premiär, Ruka, Finland. 26-28/11 Skidskytte, världscupen, premiär, Kontiolax, Finland. 27/11 Fotboll, herrar, superettan, sista omgången. 27/11-5/12 Skidskytte, världscupen, Östersund. 27/11-5/12 Innebandy, damer, VM, Uppsala. 29/11-5/12 Badminton, VM, Huelva, Spanien. 29/11-6/12 Segling, damer, VM, laser radial, Al-Musannah, Oman. 30/11 Fotboll, damer, VM-kval: Sverige–Slovakien, plats ej fastställt. 30/11-18/12 Fotboll, herrar, Arabiska mästerskapen, Qatar.

DECEMBER 2-19/12 Handboll, damer, VM, Spanien. 3-5/12 Skidor, världscupen, Lillehammer. 3-11/12 Innebandy, herrar, VM, Helsingfors. 5/12 Fotboll, herrar, allsvenskan, sista omgången. 6-12/12 Skidskytte, världscupen, Hochfilzen, Österrike. 7-8/12 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel. 8-9/12 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel. 9/12 Fotboll, herrar, Europa League, Europa Conference League, gruppspel. 11-12/12 Skidor, världscupen, Davos. 13-19/12 Skidskytte, världscupen, Annecy-Le Grand Bornand, Frankrike. 13-19/12 Ishockey, Channel One Cup, Sverige och Ryssland. 15-16/12 Fotboll, damer, Champions League, gruppspel. 16-21/12 Simning, kortbane-VM, Abu Dhabi. 18-19/2 Skidor, världscupen, Dresden. 26/12-5/1 Ishockey, junior-VM, Edmonton och Red Deer, Kanada (flyttat från Göteborg). 28/12-4/1 Tour de Ski, Lenzerheide, Oberstdorf, Val di Fiemme.