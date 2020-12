Denise som arbetat i hela världen med underkläder, nu öppnar hon butik med eget klädmärke i Falun!

Denise Capursos klädmärke började med pyamaspartyn. Nu säljer nu hon sina pyjamasar i en tillfällig popup-butik under julhandeln. Men hennes kärlek till underkläder är långt ifrån tillfällig. Under många år jobbade hon med de största märkena i Hong Kong, Paris, New York och Lyon. - Man ska lata sig med stil, säger hon.