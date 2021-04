Den hjärtlöse profeten från Rinkeby – Yasin Byn och Sanningen om Sverige

För sex år sedan läckte Yasin Byns låt “Vart jag än går” ut på nätet. Den unge raptalangen hade lattjat fram den tillsammans med några kompisar frustrerad över att inte passa in i den svenska musikindustrins “svennigt” trångt stöpta formar. Alla kände till hans stora begåvning, men skivbolagsfolket ville att Yasin Byn skulle spela schablonen förortskillen i det stora skådespel som kallas Sverige. Han ledsnade på det och ville ofiltrerat och utan politiskt korrekta förmaningar berätta om sin verklighet hemma i Rinkeby.

Förvånad blev Yasin Byn när “Vart jag än går” blev en så kallad “banger”, en hit som lockade otaliga lyssnare bland svenska ungdomar. Det han rapade om var genuint, äntligen presterade den svenska hiphopscenen något autentiskt. I låten skräder inte Yasin Byn orden om sitt liv i “Orten”.

“Jag har mitt liv i mina händer, det är benim (jag) som bestämmer”

Jag väljer mina vägar så du fattar hur jag tänker

Jag håller mina ord när det gäller

Det finns inget backa, ladda kalla (vapen) när det smäller

Turen bara vänder

De känner oss som bränder

Är det han som brukar hustla (sälja svart) där vid gränden?

Mannen, det är så sjukt, jag tackar bara Gud

Jag fastna’ här i orten och kan inte hitta ut…

… Allt som hände mig igår, har gjort mig till den jag är

Om jag inte hade sår, hade jag aldrig varit här

De kallar det misär, i gatan jag är kär

Hon har sårat mig så mycket, jag vill bara gå min väg

Med det är svårt, för hon håller mig så hårt…”

Yasin Byn tecknar här sin livssituation, redan bunden vid förortens lojaliteter, normer och hierarkier, fångad i det svenska samhällets begränsade och rent av rasistiska strukturer. Framgången med “Vart jag än går” ger Yasin Byn en plattform att fortsätta skapa efter eget huvud och hjärta och året därpå kommer den officiella singeln “Trakten min”, en låt som förändrade precis allting för svensk rapmusik.

Tidigare hade landets hiphop-scen, från 1990-talets Latin Kings till 2000-talets Kartellen, haft ett Olof Palme-komplex, en fixering vid att göra något socialt gott och knyta an till eller nostalgiskt minnas tillbaka till det svenska folkhemmet. Något sådant finns över huvud taget inte i “Trakten min”, för Yasin Byn och hans kamrater är tillräckligt unga för att aldrig ha upplevt eller ens skymtat resterna av något folkhem, det ingår över huvud taget inte i deras begreppsvärld. “Trakten min” kan förstås som det definitiva brottet med bilden av det gamla Sverige, Yasin Byn deklarerar skamlöst att han nu bryter sin del av det egentligen redan annullerade samhällskontraktet. I en svärtande svartkomisk text förklarar han sitt inträde i en nihilistisk gangsterlivstil utan någon som helst respekt för lagen. Rinkeby är en plats som langaren Yasin Byn både äger och är fjättrad vid.

“Jag springer runt i trakten från hörn till hörn

Jag har vitt, jag har brunt, men det lukar bara grönt

Väktarna de klagar, det stinker i hela klubben

Du hittar mig vid toan, jag delar ut mitt nummer

Jag skiter i din hunger, det handlar om produkten

Du vet att jag är huset så fort du känner lukten

Jag behöver ingen brud, jag kan japp (ha sex) för en röding (500 kronor)

Om jag lightar min äzi (joint) är det marknadsföring

“Sho beddek beddek hashish bahad?”, (arabiska: “Vill någon ha hasch?)

shouf hada hada qashmir bahad!” (“se här, jag har kush (cannabis)!”)

Du kan inte va' i trakten min om du inte är härifrån, härifrån

Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån, härifrån

Du kan inte va' i trakten min om du inte är härifrån, härifrån

Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån, härifrån

Okej det är Yasin Byn aka Money Mitch, jag kan ge dig allt från LV till Armani, bitch

Jag har huvudet i spelet jag stashar (stoppar undan) varje sedel

Jag följer inga regler, vi släpper bara mord (bra låtar), vi borde bli torpeder

Min äzi den är sjuk folk dom säger den har feber

Sponsra din grabb sex och fem, jag släpper kakor (hasch)

Om du röker nå't just nu, jag svär, det säkert mina varor…”

“Trakten min” blev starten på den svenska gangsterrap som dominerat svenska hitlistor de senaste åren med låtar om kampen om droghandeln, italienska märkeskläder, guldklockor, svartimporterade sportbilar, “kattiga guzzar” (snygga tjejer), österrikiska Glock-pistoler och kalasjnikovs, ryska automatkarbiner.

Men det var inte bara lyriskt sett som Yasin Byn öppnade upp den svenska rapen för nya dimensioner, utan också musikaliskt. Han hade lyssnat in sig på så kallad “Drill music”, en särskilt hård rapgenre som hade vuxit fram i det tungt kriminella och segregerade Chicago under det tidiga 2010-talet. Den kännetecknas just av mörka, våldsamma och nihilistiska texter som brutalt realistiskt skildrar livet kring droghandeln och våldet i fattiga och socialt utsatta bostadsområden. Den amerikanska drill-musiken framförs minimalistiskt på syntetiska trummor med komplicerade rytmer som långsamt och utdraget bär ödesmättade synthslingor som förmedlar atmosfären av urbant förfall. I den svenska förortstappningen kom den att möta öst- och västafrikanska influenser både rytmiskt och melodiskt, något som också gör den svenska gangsterapen så internationellt unik.

För snart två år sedan träffade SR:s Mats Nileskär, en av Sveriges främsta musikjournalister, Yasin Byn och gjorde i programmet P3 Soul en av få intervjuer med den nu så uppburne rapartisten. Då avtjänade Yasin Byn ett fängelsestraff för grovt vapenbrott, sedan dess har han också suttit häktad skäligen misstänkt för mord och står nu åtalad för stämpling till människorov.

Mats Nileskär ställde alla de tuffa frågorna och Yasin Byn svarade försiktigt. Han beskrev sitt liv som om han bokstavligen stod och vägde pennan (rapen) i ena handen mot pistolen (kriminaliteten) i den andra. Men det var när Mats Nileskär frågade om musiken och lyriken som Yasin Byn lyste upp, han förklarade hur den somaliska berättartraditionen, dess rytmer, dramatik och poesi nu också går igen i hans texter om tillvaron i den svenska förorten.

Yasin Byn, egentligen Yasin Abdullahi Mahamoud (“Byn” syftar på Rinkeby), berättade också om sin uppväxt som en av de fem barn som hans ensamstående mamma kom med från Somalia till Sverige. I intervjun med Nileskär säger han med gråten i halsen att hans mamma inte flytt hit för att se honom bli ytterligare en förortspojke i dödsstatistiken, utan för att han skulle studera och göra något av sitt liv. Just mamman (och andra mödrar) återkommer också i Yasin Byns texter, som i den gripande “Notre Dame” (2021), “Vår fru”, som beskriver den pågående tragedi han själv nu spelar i.

“Hennes ögon är fyllda med tårar, de kan sänka en båt

Hon flydde inte från ett krig för att komma hit och förlora en son

Ännu en dag, ännu ett barn ha förlorat en pappa på grund av något de kunde ha löst

En blev dömd till livstid för mord, han laddar med guzzar och skröt

En annan är traumatiserad, han mår illa när han ser färgen röd

Han blev skjuten i magen och ryggen och armen, han skulle vara död

I stället snurrar han helt själv med kallen (kalajsnikov)

och letar efter dem som sköt

Varje gång en cigarett släcks, de säger att det är han som har rökt

Vi alla sitter i samma båt nu

Finns inget sjukhus i världen som kan läka våra sår

Politiker vägrar förstå

Att upplopp och brända bilar har blivit vårt enda språk i dag

Ännu ett barn blir fyllt med skotthål i dag

Så jag dricker mer än vad jag tål i dag

Barnen som sprang efter bollar igår, går med bollar av stål i dag

Det är så i dag, det är så i dag

Det går inte släcka bränderna i mitt Notre-Dame

Det känns som de alltid drar oss alla över en kam

Nedförsbacken som vi lever i, den är för brant

Vi har sprungit ett tag utan att komma nånvart

Låt oss börja om från början och byta motiv

Så häll upp ett till glas, rewind the beat

Den här går ut till dem som avtjänar tid

Till dem bakom lås och bom

De som i häktet har väntat på dom

Till dem som lätt blir bortglömda

Till dem som råkat va på platsen där magasin har blivit tömda

De kunde pratat på förhör och gå hem samma dag men de har hellre blivit dömda

Jag träffa en man i fängelset han hade suttit nästan hela mitt liv

Han sa till mig "Yasin, ta vara på tiden där ute, tillbringa den med din familj"

Det svårt att inte hålla med

Men grejen är

Det går inte släcka bränderna i mitt Notre-Dame

Det känns som de alltid drar oss alla över en kam

Nedförsbacken som vi lever i, den är för brant

Vi har sprungit ett tag utan att komma nånvart…”

I intervjun förklarade Yasin Byn också det svenska samhällets aningslöshet inför dess betydande integrationsproblem. I dag har fler än nio av tio av drygt 16 000 Rinkebybor utländsk bakgrund och de flesta har sina rötter i Afrika, den största utrikes födda gruppen är just somalier. Yasin Byn berättade att han under uppväxten fick lära sig att orientera i en uppsjö av normsystem, integrationen med det svenska samhället var underordnad då det gällde att försöka komma överens och leva tillsammans med alla andra invandrargrupper och nationaliteter. I hemmet var han somalier, ute i samhället en splittrad person i den diffusa majoritetskulturens Sverige. Samtidigt är också den etniska och kulturella mångfalden i Rinkeby en kreativ tillgång, de många olika språken blandas i en vokabulär, och rent av en grammatik, som äger en särskild förmåga att beskriva förortserfarenheten. Musikaliskt är inte minst den nu starkt utvecklade svenska hiphopen en produkt av denna makalösa konstnärliga smältdegel som platser som Rinkeby utgör.

Det är också en mycket kriminellt belastad stadsdel och klassas av polisen som “utsatt område”, omkring en procent av invånarna bedöms vara yrkesbrottsligt verksamma och polisstyrkan i stadsdelen har under de senaste åren tredubblats för att försöka hantera situationen. Yasin Byn har av polisen pekats ut som en av de ledande figurerna i det kriminella nätverket Shottaz som sedan sex år tillbaka ligger i krig med konkurrerande Dödspatrullen om den lukrativa narkotikahandeln. Konflikten har hittills kostat ett tiotal pojkar och unga män livet och betydligt fler har blivit skjutna eller utsatta för andra våldsdåd. Försäljningen av droger sker nu på öppen gata och har också flyttat in i affärslokalerna samtidigt som det blivit allt svårare att få näringsidkare att etablera sig i området.

De sociala problemen i Rinkeby är omfattande, medellivslängden är flera år kortare än för innerstadsstockholmarna och då är förortsbefolkningen ändå betydligt yngre. För 30 år sedan var 78 procent av Rinkebys invånare förvärvsarbetande nu är det endast 47 procent (blott 60 procent har kommit i arbete efter tio års vistelse i landet) och nära hälften av alla familjer bedöms befinna sig i ekonomisk utsatthet. Över fyra tusen barn lever i absolut fattigdom och endast 78 procent av dem går ut grundskolan med fullständiga betyg och bara var femte invånare har en eftergymnasial utbildning. Förtroenden för polis och andra myndigheter är det lägsta i hela Stockholmsregionen och Rinkebyborna är samtidigt de mest otrygga stockholmarna.

I sina texter berättar Yasin Byn om ett hårt liv som brinner snabbt. Döden är förstås ödet och den ruvar strax runt hörnet. I vackra “La Dame Bleue” (2021) omsluter detta ödesmättade mörker förortsungarna med “becknarväskor” och i italienska märkeskläder. Yasin Byn som tillbringat mycket tid av sin ungdom både på flykt från polisen och bakom lås och bom, berättar om priset han får betala för sitt liv.

“Det finns en sanning bakom varje metafor

Jag har inte träffat min familj på nåt år

Hon tog en souvenir, hon lämnade sår

Hon är klädd i rött, det matchar hennes hår

Jag hoppas mina lyssnare förstår

Att jag pumpas för jag pratar som jag går

Ännu ett lejon offrades av får

Glock-19, Kadiatou från Idol

Huvud och skaft, han backar inte ens när han tar sats

Här det spills mer blod än kaffe på en arbetsplats

Jag backar inte ens när jag tar sats

La dame bleue, min älskarinna

Hon får sanden i ett timglas att rinna

Hon kan få en bro att brinna

Lika lätt som hon försvann upp i dimman

Vi föddes för att dö

Vi föddes för att dö, la dame bleue

Vi föddes för att dö, för att dö

Vi föddes för att dö, la dame bleue

Gatubarnen i Versace

Fingrarna är täckta av guld som Liberace

Mamma lider, pappa han har stuckit

Mina ögon är som vodkaflaskan jag har druckit

Jag är programmerad för att kriga

Se mig falla, se mig stiga…”

Även om den blott 23-årige Yasin Byn är något av en portalfigur och fadersgestalt för den moderna svenska gangsterrappen har det tagit tid innan han själv fått det riktigt stora erkännandet av publiken, artister som Dree Low, Einár och Z. E. har fått betydligt mer rampljus riktat på sig tidigare. Att samarbeta med den populära och folkkära sångerskan Miriam Bryant i den stora hiten “Ge upp igen” som släpptes förra året gjorde honom till ett namn i vart svenskt hushåll. Nyligen tilldelades han också “Årets artist” och “Årets hiphop” på P3 Guldgalan, något som har kritiserats från både höger och vänster. Den moderate riksdagsmannen Hanif Bali ifrågasätter lämpligheten i att prisa kriminella artister och ledande socialdemokrater som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och LO-ekonomen Torbjörn Hållö tycker att det glorifierar ett våld som drabbar arbetarklassen i förorten, att en kulturell medelklass (likt undertecknad) på så vis romantiserar artister som är rena skurkar. Yasin Byn, som på grund av häktningen inte kunde ta emot sina priser, kommenterar situationen i låten “Young & Heartless” (2020).

“Jag får skit för mina rader

I stället för att hylla mig med priser och pokaler

Polisen vet jag är kapabel

Kriminalvården flyttar runt oss som nomader

Där ute kan jag fylla lokaler

Där ute kan jag lägga en polislön på ett par sandaler

Min gun (pistol) har gjort att jag undvikit ett par skandaler

Jag brukar byta bilar som folk byter kanaler

Project baby med höga riskfaktorer

Jag missar P3 Guld, jag satt med fulla restriktioner

Det händer inte mycket under solen…

… I walk with the young and the heartless

We don’t give a fuck, alltid lawless…”

Det intressanta är också att Yasin Byn och andra gangsterrapare helt tagit kontroll över sin musik genom egna skivbolag. Polisen har beskrivit hur dessa knappast kan skiljas från den narkotika- och vapenhandel gängen ägnar sig åt, de svarta och blodiga pengarna flödar mellan illegala och legala verksamheter. För fem år sedan bildade Yasin Byn tillsammans med andra rapare från Rinkeby och Järva hiphopkollektivet Ghettosuperstars som varit den kreativa motorn för hela den senaste svenska gangsterrapen och sedan utmynnat i skivbolaget MadeNiggaMusic.

Samtidigt lämpar sig inte juridik, politik eller moralism för att bedöma konstnärliga verk, för den som lyssnar på Yasin Byns musik och läser hans texter framträder den egenskap som kännetecknar den goda konsten, nämligen förmågan att fånga livets och tillvarons nyanser av tvetydigheter och motsägelser, framställningen av verklighet som spränger ramarna för varje paragraf, ideologi och morallära. Bäst kan han och de andra gangsteraparna förstås i ljuset av den litterära tradition som åtminstone går tillbaka till den franske medeltidsdiktaren Francois Villon, en tjuv och mördare som med både svart humor och det djupaste allvar på ett litteraturhistoriskt ovärderligt vis skildrade den undre världen och sociala misären i 1400-talets Paris. Ser vi tillbaka till äldre amerikanska rapstjärnor som Tupac Shakur och Notorius B. I. G., som båda också blev ihjälskjutna på grund av sitt samröre med den undre världen, så präglas deras liv och texter av samma motstridighet av grov brottslighet och socialt och politiskt samvete.

Yasin Byn skildrar ett Sverige vi själva är högst medskyldiga till att ha skapat. Den svenska droghandeln är nu mer omfattande än på 20 år och har bara vuxit under de senaste tio åren. Typer av narkotika som för bara återfanns i storstadsregionerna sprids nu över hela landet. För ett par år sedan påstod statsminister Stefan Löfven (S) att det var de rikas efterfrågan som gödde narkotikamarknaden, men det var “fake news” eller “alternativa fakta”. När Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) nyligen presenterade sin rapport om det växande narkotikaproblemet i Sverige konstaterade de att efterfrågan ökade bland de socialt och ekonomiskt svagaste i landet, den underklass som låsts in och pacificerats i förfallande miljonprogramsområden.

För tre år sedan påstod justitieminister Morgan Johansson (S) att det inte var lönt att undersöka relationen mellan invandring och brottslighet, eftersom den redan var känd. Den svenske sociologidocenten Göran Adamson anade oråd och presenterade därför förra året sin studie om sambandet. Adamson kunde visa att brottsligheten sett till antalet invånare konstant ökat under de senaste 25 åren. Sedan 1985 har dessutom benägenheten till brott ökat bland både första- och andragenerationsinvandrarna. För 35 år sedan var risken 1,5 gånger större att en andragenerationsinvandrare begick ett mord jämfört med genomsnittssvensken, nu har den tredubblats i denna växande samhällsgrupp.

I dag finns det omkring 1 500 unga kvinnor och män organiserade i beväpnade gäng i Stockholmsförorterna som strider om de narkotikahandel som varje år omsätter miljardbelopp i Sverige. Deras antal motsvarar mer än en fjärdedel av den till följd av rekryteringssvårigheter minskande polisstyrkan i Stockholmsregionen. Här skönjs ett integrationsproblem av enorma proportioner. Redan för två år sedan slog svenska forskare larm om ett växande antal förskolebarn som trots att de är födda i Sverige är så dåliga i svenska när de börjar skolan att de inte kan förstå undervisningen.

I själva verket är Yasin Byn en slags profet, redan för sex år sedan skildrade han det svenska samhällets utveckling med växande narkotikabruk, brottslighet och sociala motsättningar. Han har bara berättat bara Sanningen om ett Sverige vi själva har skapat.