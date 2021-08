Del av riksvägen bortspolad – så slår regnovädret mot Ludvika och Smedjebacken

Flera vägar i Ludvika och Smedjebacken har påverkats av det senaste dygnets regnoväder. På onsdagsmorgonen gav en vägtrumma vika på riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge.

– Där vajern tar slut, vid Svarthyttan, är vägen helt bortspolad. Det är riktigt krisigt. Vi hänvisar därför trafikanter att ta vägen över Grangärde, säger Per-Olof Sjölander, projektledare för driftområde Borlänge vid Trafikverket.

Även väg 635 mellan Smedjebacken och Borlänge är avstängd, i höjd med Romme alpin, efter att en bro rasat.

Trafikverket räknar med att börja reparera vägskadorna när regnet avtagit.

– Vi sätter igång så fort kulmen är nådd, så vi kommer säkert att försöka sätta igång imorgon, säger Per-Olof Sjölander.

Under förmiddagen varnade Trafikverket också för att väg 644 mellan Rönnäset och Rämshyttan var översvämmad, i höjd med Bergsbo.

Även fastighetsägare har drabbats av de stor regnmängderna. Räddningstjänsten har det senaste dygnet tagit emot flera larmsamtal om vattenfyllda byggnader.

– Vi har varit ute i både Smedjebacken och Ludvika på grund av extremt stora regnmängder. Det har varit ett flertal översvämmade källare och det är mycket vatten i vattendragen, säger Johan Nordin, inre befäl på Räddningstjänsten dala mitt.

Han beskriver läget som ansträngt.

– Det är mycket vatten på många ställen. Just nu är vi i ett läge där vi håller på att prioritera vilka av de larm som kommit in under förmiddagen som vi ska åka ut på.

Vad ska man göra om ens källare blivit översvämmad?

– Som fastighetsägare ansvarar man själv för att ha viss beredskap. Det man kan göra är att försöka flytta undan saker som kan ta skada. Man kan så klart ringa 112, men det är inte säkert att vi kan åka just då. När det blir så här omfattande måste vi prioritera. Har man möjlighet att göra åtgärder själv så är det därför jättevälkommet, säger Johan Nordin.