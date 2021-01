Debuterade senast – BHF-tränarens hyllning till talangen: "En av våra bästa backar"

Redan efter en knapp veckas träning med a-truppen var tanken att Linus Millner Westberg skulle följa med förra veckans Norrlandsturné som sedermera blev uppskjuten.

När Borlänge 2–1-besegrade Östersund i onsdags fick dock 17-åringen till sist debutera i seniorsammanhang.

Och tränaren, Stefan Gustafsson, gillade vad han såg. Minst sagt.

– Ja, extremt mycket, vilken match. Sjutton år och tar för sig på det där sättet i sin första a-lagsmatch i klubben. Men jag är inte förvånad efter de tio dagarna vi haft honom i träning. Han spelar på ett riktigt bra sätt och tar för sig, tar ansvar och gör bra avvägningar och bedömningar. Man kunde inte tro att det var hans första a-lagsmatch, konstaterar Gustafsson när Sporten når honom ett par dagar efter debuten.

Millner Westberg, som är fostrad i Säters IF, fick gott om förtroende matchen igenom och skickades exempelvis in på isen under matchens sista rafflande minuter när Östersund plockade ut målvakten i sin jakt på kvittering.

– Genomgående under den matchen så tycker jag att han var en av våra bästa backar, konstaterar Stefan Gustafsson och fortsätter:

– Samtidigt kan jag vara så där gubbtråkig när man pratar om yngre spelare som kommer fram. Man måste ha lite tålamod och känna av när dipparna kommer. Då måste vi hjälpa honom ur dem, för han kommer få fler dippar än nån annan. Men nu tycker jag att man ska rida på vågen, när han sett ut som en rund miljon, och våga spela honom mycket också.

Det tolkar jag som att han kommer spela mot Enköping på lördag också.

– Det är grundtanken. Sker det inget idag så är han väl med.

Till matchen mot Enköping – som alltså blir den enda match Borlänge spelar i helgen, då Piteå och Teg drabbats av covid-19 – kommer Borlänge som tidigare nämnts med en fin skalp mot dåvarande serieledaren Östersund i ryggen.

Och tränare Gustafsson är nöjd med mycket av vad han fick se under onsdagen.

– Jag tycker vi fick bra svar från gruppen på väldigt många fronter. Allt från det mentala spelet till det fysiska spelet. Massor av saker som jag tycker visade sig, som kanske inte har visat sig förut. Och det känns bra att vi fick ett kvitto på att det verkligen finns i gruppen, när det väl brinner.

– Och vi fick ett lite klarare spel, framförallt från vår fjärdekedja med Rikky Hanspers, Daniel Nilsmats och Sebastian Thors. De spelade en enormt bra forecheckande hockey och var den jobbigaste kedjan att möta för Östersund, både fysiskt och fartmässigt. Det är inget att hymla om att det är andra kedjor som ska leverera i poängprotokollet i långa loppet, men jobbet de gör gör att vi kan gå på mer manskap och ha mer slagkraft offensivt.

Förutsättningarna inför helgen verkar vara någorlunda goda, även om vissa störningsmoment har funnits i truppen under de senaste dagarna.

– Det verkar som att det är nånting som går i sjukdomsväg, så vi får se vad vi har att tillgå. Någon kan falla bort på grund av en vanlig förkylning, men annars har vi fullt lag.

Har ni också testat spelare för covid-19?

– Det är några som har tagit snabbtester här på förmiddagen, men det har inte gett nåt utslag alls. Vi har varit väldigt försiktiga med det där också och så fort det är nånting så har vi tillgång till de där snabbtesterna och en läkare som hjälper oss med det. Det känns jättebra att vi kan göra så.

Räknar du bort någon spelare?

– Inte just nu. Det har varit några småfrågetecken, men just nu vet vi inget mer än att vi kommer ha fullt lag. Sen får vi se, allt kan väl hända.

En nyhet i Borlängetruppen är också att man nu förlängt lånet av backen Filip Hedberg. Hedberg, som tillhör Hedemora SK, blir nu kvar i Borlänge under resten av säsongen.