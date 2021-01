DEBATTSVAR: Stödet till Folkets hus västra Borlänge bygger på falska påståenden

Tack för snabb replik från Centern. Det är många och invecklade turer i detta ärende. Det kommer att ske en extern revision, vilket alla numer synes välkomna. Jag anser dock det vara på sin plats att ta upp en grundläggande uppgift som Centern skriver om i sin replik av den 21 januari 2021 på dt.se. Det sägs, helt riktigt, att det inte finns krav på att föreningar ska ha betalande medlemmar.

Att godta falska uppgifter till stöd för beviljande av 1050000 kr i föreningsbidrag anser vi vara fel.

Till det vill jag tillfoga att det finns överhuvudtaget ingen lag som reglerar ideella föreningar utan man får gå till respektive förenings stadgar och se vad som konstituerar medlemskap i föreningen och vad föreningens verksamhet består i. I de stadgar som finns redovisade för Folketshus västra Borlänges, FhvB, står att medlemskap får den person som betalar in 100 kr i medlemsavgift och det finns även möjlighet för föreningar att bli medlem genom att betala en medlemsavgift om 200 kr. FhvBs ordförande påstod enligt protokoll av den 12 december 2019 att FhvB hade 300 enskilda och 21 föreningar som betalande medlemmar. En uppgift som visar sig inte stämma om man ser till FhvBs lämnade räkenskaper. Det är därför, menar vi moderater, av betydelse att diskutera om medlemsavgifter betalats in och om det finns medlemmar överhuvudtaget. Vi kan väl vara överens om att några medlemsavgifter aldrig har betalats in. Trots ordförandens bedyrande i december 2019. Att godta falska uppgifter till stöd för beviljande av 1050000 kr i föreningsbidrag anser vi vara fel.

Vi hävdar att det mot bakgrund av ovanstående inte finns en förening och då ska man heller inte beviljas föreningsstöd. Vi moderater hoppas att den revision som nu kommer till stånd leder till svar på alla de frågor som kommit upp med anledning av detta märkliga ärende.

Förhoppningsvis kommer utfallet av revisionen att leda till nya och tydligare riktlinjer för föreningsbidrag i Borlänge kommun. Vi moderater har lagt en motion om krav vid beviljande av föreningsbidrag vid fullmäktigesammanträdet i december 2020. Jag hoppas att motionen kommer upp för beslut inom kort och att den beviljas.

Peter Henriksson, moderaterna, 2e vice ordförande socialnämnden