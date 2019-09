Debatten om LIF och kulturen fortsätter: ”Ett mycket förmånligt avtal”

LÄS TIDIGARE INLÄGG HÄR

Nejdå, Anders K Gustafsson, vi har inte glömt.

Ishallarna i Leksand ägs och drivs av Leksands IF till en årlig kostnad på ca 17 miljoner. Via ett avtal betalar kommunen ca 5,5 miljoner för att använda hallarna för bl a skolans verksamhet och fritidsaktiviteter. Dessa verksamheter utgör cirka 80 procent av nyttjandet. Det är alltså ett mycket förmånligt avtal som kommunen har när man betalar ca 5,5 miljoner för faciliteter som kostar ca 13,6 miljoner att driva! Leksands IF bedriver också en mycket omfattande ungdomsverksamhet med cirka 250 deltagare och där utgår ett kommunalt aktivitetsbidrag utifrån samma regler som gäller för all föreningsdriven ungdomsverksamhet. Det är alltså varken ”svindyra istider” eller att med ”mer eller mindre lagliga sätt stötta klubben” som gäller.

Att med överord försöka underblåsa och konstruera motsättningar som inte finns mellan verksamheter som är ömsesidigt beroende av varandra gagnar absolut inte utvecklingen vare sig inom kulturen eller idrotten. Vårt försynta råd till kulturredaktören är: Var försiktig med orden.

Anders Ahlgren, Bertil Daniels, Alf Vigren

Svar direkt:

Ishyran var en bisats i en krönika som handlade om neddragningarna på kulturområdet, som ni nu gjort till någon sorts huvudnummer. Driftskostnaden beror på att det är just en arena anpassad för elithockey, inte till vad Leksands kommun i sig skulle ha för behov. Att fördela kostnaden efter nyttjandetid rakt av blir som att jämföra äpplen och päron. Det är ju dessutom Leksands nuvarande kommunalråd som uttryckt sig på ett sätt som gör det ligger nära till hands att tolka upplägget som ett indirekt stöd.

Jag har aldrig haft några synpunkter på LIF:s ungdomsverksamhet.

Ni anklagade mig för att ljuga. Jag angav då i detalj vad jag menade och frågade, retoriskt, om ni inte mindes rapporteringen för sex år sedan, då Daniels var LIF-ordförande. Ni påstår nu att ni inte glömt. Däremot undviker ni fortfarande vad formuleringen ”mer eller mindre lagligt” syftade på. Nämligen att Leksands kommun, enligt juridisk expertis (Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet), bröt mot kommunallagen när de satte kommunens aktier som säkerhet för ett LIF-lån. Detta är alltså vad som gällde.

Ni kallar det överord, det får stå för er. Jag menar att mentaliteten att man inte får ”svära i kyrkan” är mer skadlig för samhällsdebatten.

Och för kultursektorn i Leksand väntar fortfarande ett stålbad, om förslagen går igenom. Det är vad saken handlar om.