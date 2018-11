Orienterare: Det kan dröja 10 år innan Hemus kan användas för orientering igen

År 2014 bildades Hemus naturreservat. Syftet med reservatet var, att gynna och säkra områdets användning som fritidsområde.Orienterings- och Skidklubben inom IFK Mora har sina klubbstugor i området. För IFK Mora Orienteringsklubb är området väldigt viktigt, speciellt för nybörjar- och ungdomsverksamheten. Hösten 2017 invigdes nya Hemusgården, som ytterligare ökade områdets attraktionskraft.

Sommaren 2017 arrangerade IFK Mora OK tre tävlingar för drygt 200 veteraner från Västmanland och Sörmland i området.De tillbringade en hel vecka i Mora, bodde och åt på Mora Parken. De var entusiastiska över området och skulle gärna kunna tänka sig att återvända. Två tävlingar med veteraner från Dalarna och Gästrikland har också arrangerats i området under 2017 och 2018. Även IFK Mora OKs tävling MYC arrangerades under 2018 i området. Området med sitt rika nät av stigar är också viktigt för orienteringsklubbens och Skidorienterings-gymnasiets verksamhet inom skidorientering och mountainbikeorientering.

Efter den gallring som gjorts i området torde det dröja 5 - 10 år innan området kan utnyttjas för orienteringstävlingar igen. En del stigar är helt utraderade.

Jag har därför några frågor, som de ansvariga för gallringen förhoppningsvis kan svara på.

1. När kom frågan om att gallra i reservatet upp?

2.Ställdes några krav på storleken på de maskiner som skulle användas vid gallringen?

3. Ställdes några krav på vilka sortiment, som skulle tas ut?

4. Ställdes några krav om gallringsstyrka?

5. Varför tillämpades inte avverkningsmetoden långa toppar?

6. Ställdes några krav om att den som utförde gallringen skulle vara certifierad?

7. Finns någon Skötselplan upprättad för reservatet?

Svar önskas i detta forum.

M.V.H.

Lasse Back. En mycket besviken orienterare. Utbildad Skogvaktare med 58 års erfarenhet av skogsavverkning.