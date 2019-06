Debatt: Vi kan inte längre acceptera hot och hat – här i Dalarna tar vi hand om varandra

Hängda dockor med prideflaggor i händerna. Uttalanden som ”Förbjud exkluderingsflaggan nu!”. Gevärshot mot kända HBTQ-krogar.

Detta är bara ett axplock av de hot och det hat som HBTQ-personer runt om i Sverige fått leva med bara under den senaste månaden. Det är dock tyvärr långt ifrån allt av de hot och det hat HBTQ-människor behöver utstå varje dag. Av kollegor. Av släkt. Av obekanta.

Organisationen RFSL gick nyligen ut med att de tvingas ställa in sin medverkan vid Almedalen på Gotland i sommar på grund av den hotbild som finns mot organisationen. Sveriges största organisation för HBTQ-personers rättigheter tvingas alltså att ställa in sin närvaro på ett av de mest polisbevakade evenemangen i Sverige på grund av den hotbild som finns. År 2019. Låt det sjunka in.

I år är det 50 år sedan det kända Stonewallupproret ägde rum i New York. 50 år sedan HBTQ-personer på klubben Stonewall Inn tröttnat på homofoba trakasserier. 50 år sedan HBTQ-personer på riktigt börjat stå upp för vilka de är. Tio år senare hölls de första prideparaderna för att hålla minnet av Stonewall vid liv. För att vi ska stå upp för vilka vi är.

Här i Dalarna tar vi hand om varandra. Här i Dalarna har vi länge stått upp för att alla människor ska få vara de som de innerst inne är. Falun är exempelvis Sveriges tredje bästa kommun att leva i som HBTQ-person enligt RFSL! Låt oss fortsätta vara det varma och välkomnande län vi alltid har varit. Från Älvdalen i nordväst till Avesta i sydost.

Michelle Obama sa en gång ”When they go low, we go high”. Det är precis vad vi behöver göra. När kollegorna på jobbet fäller en nedvärderande kommentar i fikarummet, när en släkting delar ett hatiskt inlägg på facebook eller när en obekant hotar människor ute på gatorna, gå inte till personangrepp utan kontra istället med varför det är så viktigt att bry sig. Det tjänar vi alla på.

Vi säger att vi bor i ett av världens mest jämställda och jämlika land, men vi har mycket kvar att jobba med. Alla vi anständiga måste tillsammans hjälpas åt att säga stopp, att det räcker nu. För det räcker nu.

Gustav Tällberg Gay och kommunfullmäktigeledamot (C) i Vansbro