Debatt: Ta hoten mot Europa på allvar: Fel med köpta EU-medborgarskap

Den fria rörligheten – för personer, varor, tjänster och kapital – utgör en av de verkliga grundbultarna i EU. Då måste den vårdas mycket – ja, mycket – bättre.

Att ett antal länder – med Malta, Portugal, Grekland och i Baltikum i spetsen – säljer medborgarskap för pengar är inte ägnat att förstärka det ömsesidiga förtroendet för den fria rörligheten.

På det socialdemokratiskt Labour-styrda Malta kostar ett medborgarskap i runda slängar 12 miljoner kronor att förvärva, utan ens krav på bosättning.

Försäljning av medborgarskap för pengar – till främst rika ryssar, araber och andra i Mellanöstern, kineser, amerikaner med mera – innebär ju en verklig värdehandling: med EU-passet i handen kan personen i fråga ta sig, visumfritt, in i EU:s 28, eller efter brexit 27, medlemsstater – och totalt cirka 180 länder i övriga världen.

Med målsättningen för vissa stater att få in så mycket pengar som möjligt till statskassan – utan att kontrollera vilka dessa nya ”medborgare” är och utan krav via bosättning om att verkligen bli en integrerad del av det land de nu är fullvärdiga medlemmar i – kommer tusentals personer in i EU med dess fria rörlighet.

Det enda vi egentligen vet om dessa så kallade nya EU-medborgare är att de har gott om pengar – och den vägen köpt sig in i vår union. Men vilka är de och deras syften? En sådan syn på medborgarskap stärker inte trygghet, sammanhållning, solidaritet, närhet och tillit till varandra i ett EU med fri rörlighet och helt öppna gränser – och där vi i EU måste ta hoten mot Europa på allvar. Den vägen går inte via köpta EU-medborgarskap.

I ett EU i behov av stärkt gränsskydd, förstärkta resurser i kampen mot utländska inbrottsligor, människosmuggling, terrorism och våldsbejakande terrorism, undermineras mer och mer principen om den fria rörligheten om det fortsätter på detta vis. KD vill ha ett tryggt och säkert EU.

Birgitta Sacrédeus (KD)

Regionråd Dalarna, EU:s Regionkommitté

Nr 5 KD-listan i EU-valet