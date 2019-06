Debatt: SD lägger budget med de pengar som finns tillgängliga – ”oseriöst” tycker V

Replik: Lars Handegard (V) beskyller Sverigedemokraterna i Ludvika för att vara ett oseriöst parti. Det är givetvis ett grundlöst påstående och är bara ännu ett exempel på Handegards trista politiska agenda. Överhuvudtaget har den politiska debatten nått en ny lågnivå. Det vinklas, mörkas och skönmålas från talarstolen.

Fakta i det här aktuella fallet är följande: Handegard var kommunalråd i Ludvika tillsammans med (S) och (MP) under förra mandatperioden. Han var alltså högste ansvarige för kommunens ledning, och därmed medansvarig för det allvarliga ekonomiska läge som kommunen befinner sig i idag.

Under Handegards tid vid makten ökade utbetalningarna av socialbidrag med 25 miljoner. Från 47 till 72 miljoner. Totala utbetalningen av socialbidrag under Handegards fyra år som kommunalråd var 222 miljoner. Pengar som inte ger något tillbaka till kommunen.

Social välfärd överskred budget med -64 miljoner under 2017-2018. För 2019 pekar underskottet i samma budget på -30 miljoner kronor. Dessutom kommer den misslyckade politiken under Handegards ledning att ytterligare försämra Ludvikas ekonomi de närmaste åren. Största orsaken till detta är att under 2018-2019 kommer totalt 505 invandrare att ha lämnat den statliga etableringen. De allra flesta av dem går ut i arbetslöshet och då de inte har rätt till a-kassa blir kommunen ansvarig för deras försörjning. Allt tyder på ökade utbetalningar av socialbidrag de närmaste åren, trots att vi redan ligger högst i Region Dalarna.

Vi Sverigedemokrater har gång på gång varnat för just den här utvecklingen. Inget av de övriga partierna har lyssnat på oss. Snarare har kommunledningen agerat så att problemen eskalerat. Var och en som kan göra en konsekvensanalys kunde se vad som skulle hända inom 2-3 år. Även om insikten fanns fick man inte agera för det kunde gynna ett visst parti.

En annan konsekvens av (S)+(V)+(MP)-politiken är att kommunen åren 2018–2021 måste spara 130 miljoner.

I detta läge går Handegård ut i media och beskyller SD för att vara ett oseriöst parti. Han tycker att det är oseriöst när SD lägger en budget med de pengar som finns tillgängliga. Han tycker att det är seriöst att slösa bort 80 miljoner på socialbidrag, istället för att satsa på skola och omsorg.

Var ska då Handegard få tag på pengar till sina satsningar? Jo, han vill tömma kommunens fastighetsbolag på 20 miljoner. Pengar som är ämnade till underhåll av fastigheterna. Då ska man veta att underhållet redan är kraftigt eftersatt sedan många år, det blir då fortsatt värdeminskning i fastighetsbeståndet. Dessutom vill han ta 17 miljoner ur den buffert kommunen har för att klara de kommande svåra åren.

Vill man att kommunen fortsättningsvis ska ha resurser till skola och omsorg ska man välja Sverigedemokraterna och välja bort Handegards vänsterparti.

Roland Johansson, gruppledare SD Ludvika