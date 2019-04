Debatt: Passiv (S)-ledning får kritik – rimligt att landstingsstyrelsen får revisorernas anmärkning

Vid Regionfullmäktige den 29 april behandlas verksamhetsberättelse och bokslut för 2018. Landstinget Dalarna gjorde ett ekonomiskt resultat under 2018 på plus 65 miljoner kronor, det var mindre än målet 103 miljoner kronor. Nettokostnaderna ökade med totalt 9,4 procent under året. När kollektivtrafiken och fastighetsförsäljningen räknas bort var kostnadsökningen 5 procent. Det var sämre än budget för året. Revisorerna ger landstingsstyrelsen som ledde landstinget fram till den 14 oktober svidande kritik, Gunnar Barke (S) var då ordförande.

Revisorerna skriver: ”styrelsens övergripande ansvar för arbetet med fullmäktiges verksamhetsmål och måluppfyllnad visar på en allvarlig passivitet i styrning och ledning av verksamheten under 2018.”

Revisorerna riktar en anmärkning mot landstingsstyrelsen. Anmärkningen riktar sig mot hela styrelsen men ansvaret faller tyngst på Gunnar Barke (S). Vi anser att det är rimligt att landstingsstyrelsen vid fullmäktige får denna anmärkning.

I januari 2017 inrättades en hälso- och sjukvårdsnämnd i Landstinget Dalarna. Under 2017 – 2018 har Elin Norén (S) varit ordförande för nämnden. Det är på sin plats att utvärdera vad som hänt med vårdköerna. Även här är resultatet nedslående. Enligt SKL:s jämförelse väntetider i vården var det i december 5 305 personer som väntat mer än tre månader på en operation. I Dalarna får bara 62 procent av patienterna en operation inom vårdgarantins tre månader (vid Falu lasarett 55 procent). Genomsnittet för övriga landsting/regioner var 71 procent. Underskotten inom hälso- och sjukvården blev – 115 miljoner kronor under 2018. En ökning med 16 miljoner kronor jämfört med 2017. Revisorerna är kritiska och skriver: ”Med anledning av det ökade underskottet samt bristerna i arbetet med mål och måluppfyllnad är vi kritiska mot hälso- och sjukvårdsnämnden.”

Vi kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden under (S) ledning har misslyckats med sitt uppdrag.

Den 1 januari ombildades Landstinget Dalarna till Region Dalarna, det innebär på flera sätt en nystart. Dalasamverkan har startat en framtidsresa för Region Dalarna. Flera beslut har tagits för att få en bättre budgetkontroll. Ny budgetprocess från våren 2019, budgetuppföljning varje månad med särskild redovisning av bland annat stafettläkarkostnader. Nämnder som redovisar underskott ska rapportera vilka åtgärder de vidtar för att nå en budget i balans.

Dalasamverkan kommer under mandatperioden ge ökade incitament till organisationen att öka produktiviteten och korta vårdköerna. Passivitet har ersatts av en aktiv och ansvarstagande regionledning.

Ulf Berg, Moderaterna

Sofia Jarl, Centerpartiet

Lisbeth Mörk-Amnelius, Dalarnas sjukvårdsparti

Birgitta Sacrédeus, Kristdemokraterna

Bo Brännström, Liberalerna

Kerstin Lundh, Miljöpartiet

Christer Carlsson, Moderaterna

Samtliga regionråd i Region Dalarna