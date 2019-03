Debatt: Med hårt jobb kan Falun bli en ännu bättre kommun åt våra äldre

Under centerpartiets ledning rankades Falu kommun som Sveriges bästa kommun att bli äldre i. Den positiva utvecklingen hoppas jag få fortsätta jobba hårt för efter valet den 7 april. Allt för att Falun ska bli ett ännu bättre samhälle för våra äldre.

I Centerpartiets Falun sätter vi människan och individens behov i centrum. Vi bygger nu flera nya boenden med tillagningskök där de boende ska kunna känna matdoften som väcker både aptit och minnen för att må så bra som möjligt. Vi ser fördelarna med att äta sig mätt på mat som doftar och smakar gott, dels som trivselfaktor men även de hälsomässiga och medicinska fördelarna.

För 10 år sedan startade jag Matupproret med just denna tanke – bygg tillagningskök på våra boenden, skolor och förskolor och laga maten från grunden för den goda smakens skull, den dyraste maten är ALLTID den kastade maten, dels för människan men även för miljön nu gör vi det just under Centerpartiets medstyre.

Centerpartiet ser också vikten av Trygghetsboenden och Seniorboenden i hela kommunen och vi vill underlätta och möjliggöra för byggföretag att bygga dessa även i våra kommundelar. Vi ser att ju fler som kan få möjligheten att flytta in i ett Trygghetsboende byggda på landsbygden desto fler villor frigörs och barnfamiljer kan då etablera sig på landsbygden och öka underlagen för skolor och en levande landsbygd, som då också kan blomstra i realiteten. Det är därför av stor vikt att vi möjliggör mark för dessa byggnationer.

Annars hoppas jag att Centerpartiet och Falu Alliansen får ert fortsatta förtroende i omvalet den 7 april, så vi kan fortsätta jobba för en positiv utveckling av hela Falu kommun.

Camilla Andersson Sparring, C

Omvårdnadsnämndens ordförande i Falu kommun