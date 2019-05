Debatt: Fortsätt se och lyssna, det gör skillnad för så många barn och ungdomar!

Jag blir så berörd när jag läser reportaget om Pelle och Marie-Louise Marklunds son Tobias i (Dalarnas Tidningar 14 maj) som efter många år av psykisk ohälsa inte orkade leva längre. Många frågor väcks men även minnen. Som konstateras i reportaget så är det många av oss som haft en nära relation till någon som tagit sitt liv, så även jag.

För några månader sedan blev jag via mitt arbete på Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna kontaktad av Magdalena Wänerstam som startat forumet Inte ensam i Falun, en mötesplats för alla som på något sätt drabbats av psykisk ohälsa. När vi träffas så berättar Magdalena att det i Sverige är cirka 30 personer per vecka som begår självmord, 4 personer per dag. Skrämmande siffror! Men hon betonar också att samhället är fullt av positiva krafter som väljer att inte blunda. Medmänsklighet betyder oerhört mycket för att lindra psykisk ohälsa, att finnas till hands och lyssna räcker långt.

Mitt i samtalet kommer vi in på idrottens betydelse och hur viktig idrotten faktiskt kan vara för en person som av olika anledningar inte mår bra. Förutom fysisk aktivitet erbjuder idrotten gemenskap, glädje, utveckling, utmaningar. Listan kan göras lång. Lägg sedan till alla dessa fantastiska ledare som möter våra barn och ungdomar dag ut och dag in. Som säger: Hej! Läget? Hur har du haft det idag? Det kan betyda så oerhört mycket när man mår dåligt. Att någon ser just dig och faktiskt bryr sig om hur du mår. Det räcker långt intygar Magdalena. Hon nämner bland annat en fotbollstränare som är ute och nattvandrar i Falun. En omtyckt person som många ungdomar stannar och pratar med.

Tänker även på hur viktigt det är att idrottsföreningarna erbjuder en trygg och säker miljö. En tydligt definierad värdegrund som genomsyrar hela föreningen är en viktig del för att skapa en trygg idrott. Likaså en välfungerande organisation samt utbildade ledare. Något våra konsulenter kan stötta och hjälpa idrottsföreningarna med.

Så till alla tränare och ledare, fortsätt med ert fantastiska arbete. Ni gör skillnad för så många barn och ungdomar! Och en stor ros till alla er som på olika sätt försöker sudda ut fördomarna i samhället kring psykisk ohälsa.

Catharina Jonsson

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott på Dalarnas Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna