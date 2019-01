Debatt: Alla flygplatser i Dalarna behövs – trafikplikt till Mora en förutsättning för tillväxt

Flyget är en förutsättning för fortsatt utveckling i Dalarna och därför behövs alla flygplatser i länet. Näringslivet behöver tillgänglighet och fungerande infrastruktur för fortsatt tillväxt. Den tillträdande regeringen måste därför omedelbart se till att det blir trafikplikt mellan Mora och Arlanda.

Under den senaste veckan har det varit en livlig debatt om hur många flygplatser som ska finnas i länet, samt vilken betydelse och funktion dessa ska ha. Att flygplatserna ställs emot varandra är olyckligt då dessa har olika funktioner som alla behövs.

I Dalarna finns stor potential när det gäller fortsatt tillväxt och utveckling. Regionens starka näringar, industri, handel, bygg- och besöksnäring, befinner sig alla i en tillväxt med stora kompetensbehov. Besöksnäringen har dessutom stora utvecklingspotential att växa ytterligare, och då är tillgänglighetsfrågan direkt avgörande.

I Dalarna finns idag två regionala flygplatser som drivs av AB Dalaflyg, som ägs av kommunerna Mora, Borlänge och Falun, samt Region Dalarna. I Sälen pågår arbetet med att färdigställa den nya privatägda flygplatsen Scandinavian Mountains Airport. Dessa flygplatser har olika funktioner men lika stor betydelse för vårt län.

Flygplatserna har även andra, mycket samhällsviktiga funktioner. Inte minst har de regionala flygplatserna en stor betydelse för möjligheterna att bedriva en nära och jämlik vård. Ambulansflyg ger god tillgång till högspecialiserad vård, blod- och organtransporter även för Dalarnas befolkning och dem som besöker oss. De nuvarande flygplatsernas närhet till Dalarnas två akutsjukhus är därför av stor strategisk betydelse även för besöksnäringen och dess besökare.

Sedan reguljärtrafiken från Mora flygplats upphörde i februari 2018 har näringslivet redan sett stora problem när det gäller att få ägare, kunder och andra intressenter att besöka företagen i framförallt norra och västra Dalarna. Detsamma gäller behovet av resor åt andra hållet då en stor andel är exportföretag. Idag tar resorna lång tid i anspråk och för stor del läggs på resandet vilket påverkar företagens produktion och arbetsmiljön för dem som reser. En del företag har också signalerat att det finns planer på att flytta hela sin verksamhet då infrastrukturen inte fungerar. Detta skulle på sikt kunna få förödande konsekvenser för arbetstillfällen och kompetensförsörjningen i hela Dalarna. Sedan reguljärtrafiken från Mora flygplats upphörde har en del företag redan varit tvungna att öppna kontor i Stockholm och flytta delar av sin verksamhet, och därmed arbetstillfällen, dit för att få det att fungera.

Idag står hållbarhetsfrågorna i fokus, vilket är bra. Vi behöver hållbara lösningar och även om många försöker hitta nya arbetsformer och arbetssätt med hjälp av ny teknik och digitalisering, så måste fortfarande många resor genomföras. Inte minst diskuteras flygets miljöpåverkan. Denna måste dock för varje sträcka ställas mot miljöpåverkan hos tillgängliga alternativ.

Restiden med tåg är jämförbar med bil på bra vägar. Tilltron till tåget är dessutom tyvärr låg på grund av många förseningar och inställda tåg. De flesta resor som tidigare gjordes med flyg från Mora görs därför idag med bil hela vägen, vilket har en väsentligt större negativ miljöpåverkan jämfört med att låta flyget från Sveg göra en mellanlandning i Mora och ta upp fler passagerare.

Det är alltså, för såväl miljön som samhällsutvecklingen och möjligheterna för företagen i norra och västra Dalarna att verka och utvecklas, nödvändigt att en tillträdande regering omedelbart ser till att den reguljära flygtrafiken mellan Mora och Arlanda kan komma igång igen. Detta genom att uppdra åt Trafikverket att meddela trafikplikt på sträckan och omgående upphandla trafik på denna.

För en fortsatt positiv utveckling i vårt län krävs trafikplikt till Mora flygplats då det påverkar utvecklingen och tillväxten i hela vårt län. Den bästa lösningen både miljö- och resursmässigt är att det löses genom en mellanlandning på sträckan Sveg-Arlanda.

Ylva Thörn, landshövding Dalarna

Ulf Berg, M, regionstyrelsens ordförande Region Dalarna

Anders Bjernulf, vd Destination Sälenfjällen

Henk Noback, vd för Morakniv AB

Fredrik Skarp, vd FM Mattsson Group Flemming Mortensen, vd Wibe Schneider Electric Pierre Bengtsson, vd MAFI Martin Bogg, vd Boggs automation Per Hansson, vd Pressmaster Thomas Lundberg, Managing Director, CW Lundberg Industri AB

Amus Kerstin Andersson, violinist i Kungliga Filharmonikerna samt musik och kulturkreatör

Pers Anna Larsson och Göran Eliasson, ägare till Vattnäs Konsertlada

Anna Hed, C, kommunstyrelsens ordförande Mora

Lennart Sohlberg, S, oppositionsråd Mora

Jan Bohman, S, kommunstyrelsens ordförande Borlänge

Joakim Storck, C, kommunstyrelsens ordförande Falun

Hans Unander, S, kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälen Mikael Thalin ,C, kommunstyrelsens ordförande Orsa Kjell Tenn, C, kommunstyrelsens ordförande Älvdalen Annette Risbeck, C, kommunstyrelsens ordförande Rättvik

Ulrika Liljeberg , C, kommunstyrelsens ordförande Leksand Stina Munters, C, kommunstyrelsens ordförande Vansbro

Fredrik Jarl, C, kommunstyrelsens ordförande Gagnef