Debatt: Vill flocka ihop barnen för förvaring

Replik: Evelyn Schreiber skriver om det nya förskolebygget på Lergärdet, själv har hon nog inte ens satt sin fot där. Skräckscenario eller inte det är vår vardag och barns säkerhet som påverkas till det sämre. Enligt Schreiber och Beyer skulle värdet på våra villor stiga trots ökad trafik utanför tomterna, utsikt mot stor byggnad och parkering samt mer avgaser och buller i vårt boendeområde. Det är deras åsikt – vi och mäklarna håller inte med. Vi som bor på Lergärdet upplever trafiken pressad redan i dag, och detta kommer inte att göra säkerheten för barnen bättre eller få våra villapriser att stiga.

Schreiber skriver att fler barn får möjlighet att cykla/gå till nya förskolan. Vi kan upplysa henne att av de 50 barn som i dag går på förskolan är många redan bilburna och bor inte alls nära, eller så har föräldrarna jobbet längre bort och skjutsar barnen i bilen samtidigt. Dagens förskola är inte fullsatt och skulle det bara gå barn från Lergärdet där skulle den aldrig bli full. En så stor förskola som 150 barn måste ta in barn utanför Lergärdet – ännu fler bilburna barn.

Om kommunen ska kunna bredda vägen tillräckligt behöver de ta privatägda tomter i anspråk. De har heller ingen aning om hur det ser ut på Lergärdet vintertid med plogvallarna. De tänker bredda vägen för ökad trafik på en gata som ansluter till cykelvägar där barn och ungdomar cyklar dagligen till skolor i närområdet – med stressade förare. Vilka andra briljanta trafikåtgärder kommunen och Beyer har tänkt sig är det ingen som har berättat för oss som bor här. Det enda rätta är att dra vägen till förskolan utanför boendeområdet! Precis som kommunen tycker är viktigt på Furulund där de i tjänsteskrivelsen skriver ”I dag sker all trafik till och från förskolan via Furulundsgatan som är en lokalgata med villor. Trafiken upplevs i dag som störande för de boende. Under planprocessen ska möjligheterna att all trafikering sker från Bysjövägen utredas. Det är viktigt att en trafiksäker miljö skapas och att så få som möjligt utsätts för störande trafik.”

Sist men inte minst skriver Schreiber om förskolebarnens perspektiv. Vi kan upplysa henne om att barnen på dagens Anemonen har fräscha och fina lokaler som inte alls är dragiga. Både barnen och föräldrarna trivs med en mindre förskola. Vi har inte talat med en enda förälder som vill ha sitt barn på en så stor förskola eller en enda personal som vill jobba på ett sådant ställe. Det blir bara förvaring och kommunen gör detta för att spara in på lokalkostnader – inte för barnens skull. Vi vill tillägga att vi inte har något emot dagens Anemonen. Anmärkningsvärt att man i dessa pandemitider vill flocka ihop ännu fler barn på ett och samma ställe också.

Karin Åsblom, Niclas Kareld, Anders Åström, Nathalie Andersson, Toni Evervi, Anita Bøen, Elin Helmersson, Andreas Stensvik, Annica Mellström, Peter Mellström, Christian Havi, Maria Jansson Fjellstedt, Vigdis Risvik, Morgan Stolpe, Nora Stensvik, Camilla Eriksson Sporre, Per Åke Ericsson, Stefan Lydén, Oscar Ekenvik, Marianne Nilsson, Sari Heloaho Säfvelin, Sara Lindsköld, Kim Åsblom, Stefan Aberg, Susanne Forsström, Kicki Hedlund, Peter Hedlund, Carin Eriksson, Tore Vähä-Aho, Ulf Sellberg, Mikael Eriksson, Björn Smedh