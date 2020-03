DEBATT: Vilka turister vill vi ha i Dalarna?

– Turismen är en miljardindustri för Sverige och det är i utlandet som det finns störst potential för tillväxt hos de svenska turistföretagen, säger Bitte Olsson, pressansvarig för Visit Sweden.

Det är mot den bakgrunden som Visit Dalarna beslutat att lägga ner 13 turistbyråer, men vad får det för effekt?

Det är lätt att gripas av förundran. Det finns utländska turister, svenska turister och lokala turister. Vilka turister vill Visit Dalarna ha? Vill man ha svenska turister eller inte?

I stället för att ha turistbyråer, vill Visit Dalarna placera ut så kallade ”Info points”, informationsplatser med obemannade datorer. De ska stå på vissa platser där turister rör sig.

Hur tänkte de nu?

Visit Dalarnas vd Jonas Rosén förklarade i en intervju 19 februari med Sveriges television att 1,1 miljoner besök har gjorts på Visit Dalarnas hemsida, men bara 6 procent av de sammanlagda besöken har gjorts på en turistbyrå i Dalarna. Om de 6 procenten är beräknade på 1,1 miljon, skulle det bli 66 000 besök. Inte så illa!

Det är lätt att stirra sig blind på siffror. Men vad står de för? 1,1 miljoner besök har inte genererat 1,1 miljoner bokningar. Siffror säger inget om kvalitet bara kvantitet.

Vilka är besökarna som vänder sig till turistbyråerna? En del av besökarna har inte någon egen dator, de har kanske inte använt en dator i sitt liv. Ofta är de äldre, en del av dem är pensionärer. De går inte in på nätet för att söka information. De vill ha hjälp med att boka evenemang och kanske köpa biljetter. Andra går in för att köpa en present eller ett minne att ta med till släktingar och vänner på annan ort eller för eget bruk. Åter andra vill ha en karta eller få lite lokalkännedom, för att få veta om det är någon idé att komma tillbaka. Den informationen finns inte på nätet. Personalen på Turistbyrån har ofta god kunskap om området, människor i trakten och alternativa besöksmål. De besökare som upplevt de stora sevärdheterna, vill ofta veta om det finns något mer att uppleva eller om de ska söka sig till någon annan del av Sverige eller utlandet och turista där istället. Finns det inget mer, då har vi tappat dem.

Det finns ett stort urval av besöksmål på Visit Dalarnas hemsida. De största evenemangen och aktörerna ligger synligast och först. De mindre aktörerna är svårare att hitta. Det kan vara föreningar, mindre företag, naturguider, caféer, butiker. Det finns små företag som legat på Visit Dalarnas hemsida i fem år, men ingen har hittat dem där. Det har varit för många ”klick” fram till dessa företag. Så hur har de kunnat fungera, jo genom Turistbyråerna. Där har deras prospekt och information funnits. De här små företagen och föreningarna är med och ger en bredd på utbudet av turism i Dalarna.

Vilka turister vill man ha?

Jonas Rosén påpekar i intervjun att 70 procent av alla bokningar görs via nätet. Hur många gånger besökare går in på nätet, innan de gör en bokning? Det får vi inte veta. De personer som går in på en turistbyrå, vet varför de är där och de vet vad de vill. De besökare som inte använder datorer hemma, kommer troligen inte att använda datorerna på dessa Info points heller. 70 procent av bokningarna sker på nätet, men 30 procent görs via turistbyråerna. Säg det företag som är villigt att tappa 30 procent av sina intäkter? Inom Visit Dalarna är man tydligen beredd att acceptera det. Att ge människor mer av det de inte vill ha, är knappast framgångsrikt. Är pensionärer och svenska turister oönskade som kunder hos Visit Dalarna? Är de försumbara?

Inte alla turister vill trängas i stora folksamlingar. En del söker turism i det lilla formatet. Besök i skog och mark, utflykter i liten grupp eller vandringar av olika slag. Vi lever i en tid när människor arbetar mycket och återhämtning är viktigt. Det är här de små företagen och aktörerna finns. Alternativen till de stora besöksmålen. De som inte syns på Visit Dalarnas hemsida.

Att se vad som finns och vad som fungerar bra, är viktigt. Man kan inte alltid ställa kvalitet och kvantitet mot varandra. Vill vi ha den ”overtourism” (för många turister) som drabbar vissa turistmål på olika platser i världen? De som blivit för populära.

Att stänga turistbyråerna är att kasta ut barnet med badvattnet. Det beslutet kommer att utarma turismen i Dalarna och att göra länet mindre intressant för besökarna. Det kommer också att ge ett smalare utbud med färre attraktioner. Ingick det i planen?

Kommunbygderådet Hedemora

Erik Nilses, ordförande