DEBATT: Vilka har intresse i att infektionssjukdomar ska bli epidemiska?

Idag drar en epidemi fram och konsekvenserna har vi inte sett än. Vi står utan skydd i form av ett verksamt vaccin. Restriktioner, karantän och en ansträngd sjukvård är det som erbjuds. Vad kan vi läras oss av Corona?

Vaccinationsfrekvensen sjunker i Europa och orsakar till exempel ökat antal mässlingsfall. Misstänksamhet sprids om vaccinationers effektivitet och farlighet. Information kommer från offentliga myndigheter eller från någon med ”alternativa fakta” utifrån religiös eller sekulär ”naturmedicinsk” bakgrund. Föräldern som letar information kan lätt välja fel. En statlig hälsomyndighet, kan ses som korrupt och lierad med läkemedelsindustrin och ej trovärdig.

I Afrika har vacciner, som polio och stelkramp, misstänkliggjorts för att vara kontaminerade med skadliga substanser för att skada den som ska vaccineras. Ofta att vaccinet innehåller fertilitetsnedsättande substanser, men även har misstankar om att de innehåller HIV spridits, med stora konsekvenser för vaccineringsviljan.

Informationen blir än mer svårvärderad med dagens sociala medier, där alla har tillgång till kanaler och kan sprida och ta emot budskap, utan bedömning av sändarens trovärdighet och budskapets sanning. I Afrika är dödliga infektionssjukdomar en realitet. Information om vaccinationernas effektivitet behöver inte mödrarna, då de i den egna vardagen ser att barnen inte insjuknar i samma utsträckning som förut, i till exempel dödlig mässling.

Mot dagens Corona saknas vaccin och den sprider sig, om inte okontrollerat, så inte under samma kontroll som om ett vaccin skulle finnas. Nu kan Corona bli den stora samhällsutmanaren med restriktioner som griper in i vardagen. Kina stängde Wuhan helt. Går det att stänga en storstad i en demokrati? Ingen får komma ut eller in via Norrtull och den som bryter kommer att drabbas av sanktioner.

Även Trump verkar nu ta dagens epidemi på allvar och inte som något av Demokraterna påhittat. Risken för irrationalitet och otrygghet är stor om inte befolkningen får tillförlitlig information. Att det råder oenighet om vilka åtgärder som ska sättas in, som att inte gå till arbetet eller till skolan är ju inte bra, men det handlar inte om alternativa fakta utan hur fakta ska tillämpas. Även den ekonomiska reaktionen med fallande börs kan bli en samhällsfara.

Epidemiska sjukdomar ska bekämpas med vaccinationer, innan de blir riktigt samhällsfarliga. Vilket borde vara uppenbart för alla idag i Coronans tidevarv. Så man kan undra vilka som har intresse i att de ”gamla” infektionssjukdomarna ska bli epidemiska igen genom att sluta med vaccinationer?

Bertil Malmodin

Före detta medicinöverläkare, som periodvis arbetat i Kenya och Zambia