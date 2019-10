Debatt: Vi skolkuratorer oroas – det går inte att spara in på barn och unga

”Det som inte direkt eller indirekt ger fördelar för Faluborna måste ifrågasättas” (falun.se/vision) – och det är precis vad vi skolkuratorer väljer att göra. Vi ifrågasätter budgetförslaget som innebär stora neddragningar inom Falu kommuns öppenvård för barn, ungdomar och föräldrar: Dialogen. Vi ifrågasätter åt de Falubor som inte själva har plattform och möjlighet att uttrycka sig i de frågor som berör dem. Dialogens personal har lång erfarenhet och stor kompetens, vi skolkuratorer oroas över vilka konsekvenserna blir om förslaget går igenom och 10 av 24 tjänster försvinner. När vi föreslår vårdnadshavare att söka stöd hos Dialogen möter vi sällan motstånd och vi upplever att verksamheten har ”låga trösklar”. Det stöd som erbjuds både enskilt och i grupp gör stor skillnad för barn, unga och föräldrar. Senaste åren har vi sett att droger (framförallt cannabis) ökat bland unga i Falun, även där erbjuder Dialogen samtalsstöd och provtagning. Stöd för de barn och unga som upplevt missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen är en mycket viktig del av Dialogens arbete.

När hjälp finns, är lättillgänglig och det finns vuxna som lyssnar så sänder det signaler till barnen: de är viktiga, förtjänar hjälp och samhället bryr sig. När vuxenvärlden å andra sidan stänger dörrar till hjälp, ställer barn i kö och tvingas prioritera de som har ”störst” behov av vård skickar det en helt annan signal. Det kan inte vi stå bakom, för barnen är viktiga och förtjänar hjälp när de behöver den. BUP Dalarna har också en ansträngd situation (SVT Dalarna 13/9). Att i det läget halvera en fungerande stödverksamhet riskerar att barn och unga hamnar ”mellan stolarna” i ett skede när de kanske behöver stöd och hjälp som allra mest. Skolkuratorer ska bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete samt stödsamtal – inte behandling. En risk vi ser med förslaget på neddragning inom Dialogen är att barnen hänvisas till oss, när det kanske är stöd på en annan nivå de behöver.

Faluns vision om att vara ”en plats för alla” går inte ihop med budgetförslaget. Inte när det gäller barn och unga som redan befinner sig i en utsatt situation. Genom att skära i viktiga insatser gör man Falun till en plats för några, där bara de som mår bra ryms. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beskriver hur den psykiska ohälsan ökat kraftigt bland barn och unga. Just dessa barn möter vi dagligen och vi ser att behovet av stöd är stort! ”Bygger vi starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna”. Det går inte att spara in på barn och unga. Det leder i slutändan till högre kostnader för kommunen. Vi ber er att tänka om och inte spara in på verksamheter som har en viktig stödfunktion i samhället.

Skolkuratorerna, Falu kommun (grundskola och gymnasium)