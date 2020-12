DEBATT: Vi ändrar vår budget – gör miljonsatsningar i Säter

Nu har vi trots pågående pandemi och försvårande omständigheter en ekonomi i balans för i år. Resultatet för i år är till och med något högre än vad vi budgeterat med. Säters kommun är en kommun där industrin, besöksnäring och jord och skogsbruk utgör grunden i kommunens utveckling och arbetsmarknad. Tack vare att vi har väldigt många små och medelstora företag och en stark närliggande arbetsmarknad har Säter inte drabbats lika hårt och snabbt av ökad arbetslöshet som många andra kommuner.

Vi har idag en öppen arbetslöshet på ca 2,5% i Säters kommun, vilket är en av de lägsta siffrorna i landet och mycket lägre än snittet i Sveriges kommuner. Den socialdemokratiska styrda regeringen har verkligen satsat och stöttat under pågående pandemi och detta har hjälpt oss oerhört mycket för att kunna hålla budgeten i år.

Nu har vi beslutat om en ändringsbudget för 2021 som innehåller flera stora tillskott till många av våra verksamheter. Vi beslutade om drygt 8 miljoner mer till socialnämnden där det ligger satsningar på äldreomsorgen, vi kommer att bygga ett nytt äldreboende i centrala Säter för att förbättra livskvalitén för de boende och en bättre arbetsmiljö för våra anställda.

Skolan får drygt 8 miljoner mer i vår budget än tidigare för att kunna genomföra de satsningar vi har framför oss. Vi har planer på både nya skolor och förskolor i framförallt centrala Säter under de kommande åren.

Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i och med detta mer än 8 miljoner vardera i utökad ram för att bedriva sin verksamhet under nästa år. Kulturen får också en höjning med drygt 300 000 kr vilket är en politiskt viktig prioritering. I dessa svåra tider vill vi se till att kulturen har de resurser de behöver för att Säters kommun ska kunna vara den trevliga kommun med stort utbud av kulturaktiviteter och biblioteksverksamhet som vi är omtalade för.

För kommunstyrelsens budget har vi beslutat om ytterligare 300 000 kr till fritidsavdelningen för att kunna fullfölja våra intentioner att alla ungdomar i Säters kommun mellan 15–17 år ska få ett sommarjobb.

Eftersom det fortfarande är en stor osäkerhet hur det kommer att se ut under 2021 har vi placerat drygt 4 miljoner som en reserv under kommunstyrelsens budget för att snabbt kunna reglera större avvikelser som uppkommer under året. Trots pandemi och andra saker som stör i planeringen har vi stor tilltro till att även 2021 blir ett år med framtidstro.

/Mats Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun