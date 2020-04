DEBATT: V: Genom att urholka vår välfärd så finns det inte så mycket kvar

Covid-19 slog till som en örfil! Helt plötsligt så drar en pandemi fram över hela världen och dödar människor. Även i Sverige och i lilla Falun. De flesta som avlidit av viruset är äldre och med underliggande sjukdomar men även ett antal yngre friska människor har fått sätta livet till.

Plötsligt är vi beroende utav staten och kommunerna. De är tryggheten. Man förväntar sig att det är dem som ska hjälpa sin befolkning i denna svåra tid. Tyvärr så är det inte riktigt så. Genom att urholka vår välfärd så finns det inte så mycket kvar av den som en gång Sverige var så berömd för. Vår sjukvård var bäst. Vår skola likaså. Sedan hände något. Allt skulle säljas ut. Det skulle bli så bra men har det blivit det?

Äldreboenden och hemtjänsten har inte ens använt adekvat skyddsutrustning för personalen vilket resulterat i att det nu i Falun finns virus överallt. Det är flera anhöriga som har skyllt på personalen men det är inte personalen de ska gnälla på. De som är ansvariga är de som har hand om vården och omsorgen. De måste väl ha följt media från när pandemin startade? De måste väl veta att det behövs utrustning så varken brukaren eller personalen ska smittas?

När det också springer 27 olika timvikarier hos ”Agda” på en månad så blir riskerna ännu större. Många privata hemtjänster ”säger upp” sina ”timmisar” eller rättare sagt de ges inte nya ”rader” att gå på för att slippa anställa dem. Det finns annonser som hela tiden ligger ute på flera privata hemtjänster i Falun som söker personal. Menas det att det inte finns personal?

Jo, det finns men de byts ut så man slipper anställa. Timvikarier får inte heller någon sjuklön. Det resulterar i att man inte har råd att vara sjuk. På lasarettet kan du få fast anställning men efter nattavtalet tagits bort många år sedan och den låga lönen gör att många slutar då man inte orkar jobba kvar. Men de ledande säger att det ”finns nya som kommer”. Det är just den här inställningen som gör att det blir för stor omsättning på personal både inom kommunen och Region Dalarna. Det märks särskilt nu helst inom äldreboenden och hemtjänst.

Pandemin vi har nu är säkert inte den sista och det bästa nu och även annars är trygg personal med bra utbildning i den proffession de har. Satsa på att utbilda all vård och omsorgspersonal till undersköterskor. Anställ folk så de slipper ”hatta runt”. Låt brukarna få se samma ansikten varje dag. Håll nere virus med adekvat hygienutbildningar varje år.

Även när det inte är pandemi så har vi de vanliga säsongsinfluensorna, calici et cetera. Under spanska sjukan där det dog cirka 37000 svenskar var det även ett antal sjukvårdare som dog. Det hände under 1918–1920 och kanske man inte visste så mycket om hur hygien skulle hanteras men det är 2020.

Kvinnor ska ha rätt till fast anställning.

Åsa Brolin

Kommunfullmäktige Vänsterpartiet och Kyrkofullmäktige Vänsterpartiet

Malin Nissinen

Styrelseledamot Kopparstaden AB, Styrelsen i Vänsterpartiet Falun