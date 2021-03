DEBATT: Tappa inte det lilla barnets behov i storförskolans struktur

Under pompa och ståt invigdes nyligen Falu kommuns senaste tillskott i raden av ”storförskolor”, Envikens nya förskola, av Björn Ljungqvist, (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Envikens förskola utgör nummer tre av kommunens sex planerade storförskolor och kommer ha plats för 108 barn fördelade på sex avdelningar.

Att benämna samtliga barn inom förskolan som ”elever” visar tydligt hur fokus inom förskolan hamnat på lärande och läroplan samtidigt som omsorgsbegreppet fått stryka på foten. De yngsta barnen i förskolan (1-3 år) har specifika behov som särskiljer dem från äldre barn. Storförskolor ställer därför stora krav på verksamheten.

En större förskola innebär per automatik fler relationer för barnet att förhålla sig till. För små barn blir det just problematiskt att förhålla sig till alltför många personer och sammanhang. De minsta förskolebarnen är beroende av vuxenkontakt på ett helt annat sätt än de äldre barnen, de är i behov utav trygghet och stabila vuxenrelationer för sin utveckling och behöver tydliga anknytningspersoner för att förmå att kunna knyta an.

Det lilla barnet behöver få tillräckligt med närhet och trygghet så att anknytningssystemet befinner sig i viloläge för att överhuvudtaget kunna ta del av lek och lärande i förskolan. Anders Broberg, professor emeritus i klinisk psykologi, illustrerar tydligt vad det innebär för ett barn som inte ges möjlighet att utveckla en relation till en pedagog på förskolan som kan gå in och fungera som ersättare för föräldern:

”Tänk dig att du går på bio, och precis när filmen ska sätta i gång börjar du oroa dig om du släckt de tända ljusen där hemma. Du kan inte släppa tanken, oron växer och stressen blir stor. Precis så känns det för barn med påslaget anknytningssystem, och det hämmar effektivt deras förmåga att leka och lära”.

Att balansera det lilla barnets behov i storförskolans struktur är ett stort åtagande av Falu kommun

Små barn har inte förmåga att sålla sina intryck och kan lätt bli överstimulerade. De överväldigas lätt av starka känslor och är beroende av vuxna för sin känslomässiga reglering. Barnen har i ett läge om de blir stressade eller överstimulerade inte förmåga att fokusera i lek, och personalen får ta rollen att trösta eller lösa konflikter.

Storförskolor är såklart praktiska från ett vuxenperspektiv till exempel för att kunna laborera med bemanningen och få dagen att gå runt. En norsk studie fann att ju större förskolan är, desto mindre av arbetstiden tillbringar personalen i direkt relation med barnen, att lek- och uppehållsutrymmena blir mindre, sjukfrånvaron bland personalen högre samt öppettiderna längre. Detta i sig innebar färre personal på plats samtidigt samt större barngrupper.

Att balansera det lilla barnets behov i storförskolans struktur är ett stort åtagande av Falu kommun.

Frida Pedersson, psykolog

Frida Rosenström, psykolog