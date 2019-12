DEBATT: Svenska läkare fokuserar på svåra vårdärenden som tar mer tid

Det påstås ibland att svenska läkare är ineffektiva. Argumentationen utgår från jämförelser av hur många patientbesök/läkare Sverige har jämfört med andra länder. Ibland kommer den typen av argument från debattörer som förordar fler marknadslösningar i offentlig sektor ibland handlar det om politiker som har intresse av att ge en dyster bild av svensk sjukvård, vilket i sin tur är politiska motståndares fel. Senaste exemplet på detta tema är en motion från SD till Region Dalarna.

Fakta är att en svensk läkare tar i snitt 680 patientbesök per år och i jämförbara länder är siffran 2181. Men enligt OECD:s ”Health at a glance 2019” som tar fram statistiken så säger den just ingenting om sjukvårdens effektivitet. Felkällorna är många. Några exempel:

* Statistiken skiljer inte mellan enkla ärenden som ett kort besök på vårdcentralen eller om det handlar om tre månaders intensivvård.

* Läkare får betalt per besök i de länder som har flest patientbesök vilket leder till onödigt många besök.

* I flera länder besöker man läkare för ärenden som i Sverige sköts av kompetenta sjuksköterskor. Svenska läkare fokuserar på svåra vårdärenden som tar mer tid.

* I vissa länder räknas ett telefonsamtal som ett läkarbesök, i andra länder inte.

Som sagt – statistiken går inte att använda för att hävda att svensk sjukvård är ineffektiv.

Läget i svensk sjukvård är på sina håll ansträngt. Brist på kompetens, hög arbetsbelastning, sliten personal och vårdköer väcker oro. Men allt är inte nattsvart som vissa debattörer påstår. I flera internationella jämförelser placerar sig svensk sjukvård i topp. I till exempel SKL:s “Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018” konstateras att svensk sjukvård sammantaget är bäst när tretton olika områden jämförs som handlar om liv och död. De som bland annat råkar ut för akut hjärtinfarkt, bröst- eller tarmcancer ska veta att svensk sjukvård är i toppskiktet. Debatten om sjukvården förtjänar att bli mer saklig. Populister målar allt i svart. Risken är att vi får illa genomtänkta lösningar på problem som överdrivs, och de lösningarna kommer inte att vara till nytta för patienterna.

Svante Parsjö Tegnér

Liberalerna och fullmäktigeledamot Region Dalarna