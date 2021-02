Debatt: Ställ in årets upplaga av Vasaloppet

Hur tänker Vasaloppsledningen? Är det ekonomi allt handlar om i ett sådant här fatalt beslut där Vasaloppsledningen bestämmer sig för att fullfölja Vasaåket? Det är hög tid för arrangörerna att ta ett samhälleligt ansvar i en tid där det åligger oss alla att hjälpa till att stoppa smittspridningen.

Trots en skenande pandemi med snart 12000 döda, stängda gränser och karantän för svenska medborgare som varit utomlands tänker Vasaloppsledningen genomföra sitt evenemang och bjuda in till skididrott under tre veckor. Under denna tid erbjuds möjlighet att köpa bussbiljett till olika platser som åkarna ska starta från. Detta innebär att tusentals åkare kommer att bussas till sina starter i Vasaåket.

Vi kommer under evenemangets genomförande att få en ökad risk för smittspridning i Mora med omnejd.

Jag som Morabo vet av erfarenhet vilken trängsel som uppstår på olika platser under Vasaloppets arrangemang. Många åkare kommer att inkvarteras i hus och hem, sannolikt träffar de då de boende på orten. Då vi nu har ett flertal muterade virusstammar i vårt samhälle av vilka några misstänks vara mycket mer smittsamma än den ursprungliga Covid-19 stammen är det en mycket dålig idé då vi alla ska försöka minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi inte onödigvis vistas i miljöer där trängsel kan uppstå. Vi ska anpassa våra inköp till tider då risk för trängsel i affärer är som minst. Vi ska bara umgås med dem som bor i samma hushåll. Vill vi ut och äta middag är det fyra personer vid samma bord som gäller plus ett visst antal personer i restaurangen. Med sådana restriktioner som påverkar ett antal näringsverksamheter i vårt samhälle negativt ter det sig orimligt att Vasaloppet kan tillåtas att fylla bussar med skidåkare från olika delar av vårt land som ska fraktas till sina starter. Hur har de tänkt att dessa bussresor ska gå till? Max 8 passagerare i varje buss? Det är knappast något som finns i Vasaloppsledningens planering. Munskydd ska finnas att tillgå men dessa har enligt Folkhälsomyndigheten en tvivelaktig skyddseffekt.

Vasaåket räknas vad jag förstår som en offentlig tillställning då det är ett idrottsevenemang. Folkhälsomyndigheten säger i sina föreskrifter och allmänna råd att sådana aktiviteter bör utföras i mindre grupper. I dag är över 25 000 deltagare anmälda till något av loppen under Vasaloppets vintervecka 2021.Vasaloppet skriver att deras mål och syfte är att värna om folkhälsan. Är verkligen årets evenemang att värna om folkhälsan? Till Vasaloppets ansvariga ställer jag frågan om de inser vidden av vad en smittspridning kan få för konsekvenser för samhället. Om en större smittspridning sker vem kommer att hållas ansvarig.

Nej gör det rätta och ta ansvar. Inför Vasastoppet och ställ in årets arrangemang.

Michael Eklund