Debatt: Snöläget visar på behovet av en stark fjällräddning

Riklig nederbörd med stora snömängder och på sina håll hårda vindar för naturligtvis med sig konsekvenser för de som nu vistas i fjällmiljö. I Sälen har snö härjat och snödrev i hela området med drevsnöflak har gjort snötäcket instabilt och den 27 december hade vi två laviner vid Väggen i Sälen. Så sent som den 16 januari gick en lavin i Djupgravsstöten, i Grövelsjön. Detta ökar trycket på de svenska fjällräddarna som behöver bättre förutsättningar för att långsiktigt stärka sin verksamhet.

Många har nog bilden av en fjällräddare som räddar en person i fara efter en olycka på fjället. Men fjällräddarna gör så mycket mer. När snön nu faller tungt ska ledkryss slås av så de syns, vägar på idag halvöppna bäckar med snöbryggor ska säkras och förrädiska isar kräver stor försiktighet. Allt detta hjälper fjällräddarna till att säkra upp runtom i Dalarna vars fjällområden är ett av Sveriges mest besökta.

I Sverige finns i dag omkring 400 fjällräddare som, ofta under extrema förhållanden, är ansvariga för insatser i den svenska fjällvärlden. Både vi som bor i fjällvärlden och de turister som kommer på besök är beroende av att hjälpen kommer snabbt när olyckan är framme.

Denna yrkesgrupp är helt avgörande vid räddningsinsatser i stora delar av landet. Detta gäller både vinter och sommar. Alla frivilliga livräddare är en ovärderlig resurs för människors trygghet. Därför behöver vi uppmuntra de som tar det ansvaret.

Fjällräddarna, denna frivilliga hjälp, kan vi inte ta för given. Vi behöver säkerställa goda villkor för de som i dag ställer upp, och även se till att vi får fler fjällräddare. Allt för länge har de frivilligas engagemang och hårda arbete fått för lite uppmärksamhet och stöd. Det vill vi ändra på – och öka tryggheten i fjällvärlden.

Centerpartiet vill att tre omedelbara steg tas för att stärka fjällräddningen.

För det första behövs en översyn och förändring av stöd och skattevillkor. Exempelvis använder fjällräddarna oftast egna skotrar och annat material som är privat. Men det finns inga särskilda lagregler och rättsläget är oklart.

För det andra, i avvaktan på generellt bättre villkor för fjällräddarna, vill vi att det införs ett skoterbidrag på 50 000 kronor för frivilliga fjällräddare. Bidraget kan sökas en gång och kan gälla för såväl reparation som nyinköp.

För det tredje vill vi att det införs ett stöd för rekognosceringsturer på 5 000 kronor per år. Det är helt avgörande för arbetet att fjällräddarna kan vara ute i terrängen för att uppdatera sig om aktuella förhållanden. Detta ska inte behöva betalas ur egen ficka.

När du hamnar i nöd behöver du veta att hjälpen kommer – oavsett var i landet du befinner dig.

Peter Helander (C) Riksdagsledamot från Dalarna och besöksnäringspolitisk talesperson. Per Åsling (C) Riksdagsledamot från Jämtland och skattepolitisk talesperson