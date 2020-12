DEBATT: Snälla tomten, kan vi få den där trappstädningen i Borlänge nu?

Högst upp på Kristdemokraternas önskelista för julen 2020 är att Jan Bohman städar i trappen ovanifrån – och börjar i sina egna led.

Vid kommunfullmäktige den 15 december klubbades en socialdemokratisk majoritetsbudget igenom ännu en gång i Borlänge. Same procedure as every year...

Föga förvånande och ingen lyfter egentligen på ögonbrynet åt ett sådant beslut. Det anmärkningsvärda i socialdemokraternas majoritetsbudget är att man nu i december, likt senast i höstas, signalerade att nu ska kostnaderna för administration sänkas och det kommer kännas av i organisationen. Ett nödvändigt ont helt enkelt.

Åtgärdspaketet som sjösattes i höstas förhandlas fortfarande, och om det blivit fler eller färre anställda i Borlänge kommun vet vi nog inte förrän bokslutet kommer i vår. Frågan vi kristdemokrater ställer oss är: Är det ett spel för galleriet eller tänker Bohman göra slag i saken och börja städa den där trappan? Tänker han i så fall faktiskt börja uppifrån? Om så är fallet så borde Jan Bohman i så fall börja närmast sig själv och sin politiska ledning.

Sambandet mellan höga siffror för arvoderade partikamrater och gott utfall i välfärdsuppdragen mot borlängebon förefaller tveksamt...

Behöver Borlänge kommun med sin storlek, hela 7,5 heltidspolitiker och utöver det en politisk sekreterare som även är förtroendevald i Borlänge kommun högsta församling samt ersättare i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden? Sambandet mellan höga siffror för arvoderade partikamrater och gott utfall i välfärdsuppdragen mot borlängebon förefaller tveksamt, eller att hålla ihop driften av densamma för den delen.

En snabb benchmarking med jämförbara kommuner som Trollhättan och Örnsköldsvik ger att 3-4 heltidspolitiker förefaller vara standard och vi har som vanligt en Borlängemodell. Det är till syvende och sist är det skattebetalarnas pengar som slösas när socialdemokraterna byggde ihop en majoritet efter valet 2018 med flera partier som krävde någon form av politisk anställningsform med arvoderade politiker.

Vi är även beredda att visa att vi menar allvar, med en sänkning av det kommunala partistödet med ca 33% skulle det slå hårt ekonomiskt mot även oss kristdemokrater men att sänka partibidraget den miljonen är ett sätt av visa på ett politiskt ledarskap och en vilja på att använda Borlängebornas skattepengar där de behövs bättre.

Så på vår önskelista till kommuntomten inför den annalkande julen önskar vi kristdemokrater i Borlänge att Jan Bohman (S) håller sina löften om att städa trappan uppifrån och börjar med i sin egen trapp och skär ner på högavlönade politiker samt sekreterare.

Jonas Hillerström (KD), gruppledare i kommunfullmäktige KD Borlänge