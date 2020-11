DEBATT: Skrota planerna på bostadsområdet i Djurmo – bygg nytt nära tåg och bussar

Gagnef kommun har lagt fram ett förslag på ett nytt bostadsområde i Djurmo med 24 lägenheter och 7 villatomter, vilket i sin tur skulle generera en befolkningsökning i Djurmos gamla by med 25–40 procent. Enligt kommunens egna beräkningar skulle detta innebära en ökning med upp till 200 fordonsrörelser per dygn. Området där de nya bostäderna planeras ligger i utkanten av gamla Djurmo och kan endast nås via ytterst smala och underdimensionerade vägar.

Djurmo by har ingen service i form av matbutik, vårdcentral eller fullgoda kommunikationer. Dalatrafik har dessutom dragit in busslinjer, så Djurmoborna kommer framöver att ha tillgång till betydligt färre allmänna kommunikationer. Majoriteten av de boende i det nya området kommer därmed att i högsta grad vara bilberoende.

Vi skulle därför vilja påstå att förslaget är både omodernt och ohållbart. Modern planering är inriktad på att nya bostadsområden ska byggas inom gångavstånd från service och kommunikationer så som tåg och busstationer för att minska bilberoendet, inte att öka det. Ett bra exempel på detta är det nya området Brf Skogsparken i Djurås som ligger inom gångavstånd för både service och kommunikationer och vi skulle vilja se att detta anammas som princip för framtida nybyggnation i Gagnef kommun.

I de globala hållbarhetsmålen som Sverige har skrivit under står det att ”senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.” Vi vill se att Gagnef kommun visar på en ny väg för hur man ska planera utifrån moderna hållbarhetsperspektiv, inte enligt gamla principer från bilens gyllne era: 1960-talet. Att tillgängliggöra goda transportsystem för fler invånare i kommunen talar för en fortsatt utveckling av Djurås och Gagnef i stället för ute på en åker som endast kan nås genom att köra bil på smala byvägar.

I Gagnef kommuns långsiktiga hållbara utveckling (Vision 2030) står det: ”Gagnefs kommun ligger i frontlinjen i arbetet med att forma ett ekologiskt, socialt och hållbart samhälle. Det är lätt att leva miljövänligt i Gagnefs kommun.”

Detta är en vision som går stick i stäv mot det som nu planeras i Djurmo. Vi anser att det är hög tid att kommunens egna uppsatta mål och utfästelser efterlevs och därmed skrotar planerna på det planerade bostadsområdet i Djurmo och i stället fortsätter att bygga i anslutning till tåg- och busskommunikationer. Vi vill se utvecklingen av en mer hållbar och mindre bilberoende kommun.

Mikael Rust, boende Djurmo, byggnadsingenjör

Anders Sellner, boende Djurmo, miljökonsult (transportinfrastruktur och samhällsbyggnad)

Karin Busch, fastighetsägare Djurmo

Patrick Åhlund, fastighetsägare Djurmo

Frida Wikström, stadsplanerare KTH