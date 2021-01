DEBATT: Ska skridskoåkning verkligen vara en klassfråga i Borlänge?

Replik på Kultur- och Fritidschefen Patric Hammars svar i artikeln angående bristen av kommunalt spolade isbanor i Borlänge.

Det är tråkigt som medborgare i Mjälga, Årby och Färjegårdarna att läsa högsta chefens på Kultur-och Fritidsförvaltningens svar angående vår oro för uteblivna isbanor i vår stad.

Svaret vi ges tyder på både okunskap och särbehandling av barn i vår stad och är under all kritik och direkt arrogant.

Till att börja med anser Hammar att det inte är tal om att spola några isar i vårt område då vi inte har någon kommunal skola i vårt område.

Det handlar väl om barn och inte vilken skola man går på? I vårt område kryllar det av barn i olika åldrar men det tycks man inte bry sig ett dyft om. Varför ska våra barn bli “straffade” för att vi inte har någon kommunal skola? Däremot finns det åtminstone tre kommunala förskolor i vårt område, men barn under sju år kanske inte räknas?

En chef inom Kultur- och Fritidssektorn borde väl verka för att få så många människor som möjligt fysiskt aktiva inom den kommunen man ansvarar för och därmed också få en friskare befolkning.

Vidare hänvisar Hammar till att de som bor i området kan använda sig av ishallen? För oss är det uttalandet direkt provocerande när han vet, vilket han också medger i intervjun, att den är stängd för allmänheten i detta nu.

Den kanske viktigaste anledningen till att kommunen ska vara behjälpliga med spolandet av isar i vår stad handlar ändå om möjligheten till spontanidrott. Närhet och möjlighet är två nycklar till detta. Som det ser ut nu finns det en spolad isbana på Tjärnaskolan. Närmaste kommunalt spolade isbana ligger sedan vid Kyrkskolan (som också är den närmast spolade isbanan för boende i Mjälga, Årby och Färjegårdarna). Dit kan inte barnen ta sig själva.

Hammar säger att alla områden i vår stad inte kan ha kommunalt spolade isar, må så vara, men det är under all kritik att inte kommunen kan spola någon is mellan de nämnda områdena. Det bidrar knappast till någon form av jämlikhet i Borlänge.

Själva spolandet och underhållet kommer vi engagerade föräldrar att kunna bidra med. Vi värnar om att våra barn växer upp och är fysiskt aktiva...

Om det krävs att föräldrar måste skjutsa sina barn, vilket Hammar indirekt menar, så blir helt plötsligt spontanidrottandet en klassfråga och då är vi ute på tunn is.

Dessa isar fylls heller inte av de barn som redan är aktiva inom idrotter som utövas på is, utan alla andra barn som bara tycker om att röra på sig. Här byggs grunden för en god folkhälsa.

Därför behöver kommunen spola fler isar i vår stad. För det kan väl inte bli tal om en klassfråga ifall man ska kunna åka skridskor eller inte som barn?

Ett rykte gör gällande att kommunen gjorde av med 500 000 kr på spolade isar förra året och isarna höll i cirka två veckor. Dessa pengar hade man kunnat lagt på framdragning av vatten, installation av backventiler samt inköp av slangar så hade fler barn haft tillgång till åkbara isar.

Till sist hade vi önskat ett tydligare svar av Hammar avseende de backventiler som skulle kunna möjliggöra spolning av fler isar i vår stad. Var, när och hur? Kommer man sätta upp dessa?

Pelle Pettersson, förälder, idrottslärare, ungdomstränare

Erik Mattson, förälder