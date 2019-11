DEBATT: Självbestämmande för personer som får insatser via LSS

Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) tidigare utvecklingsstörning, fungerar/förstår på en lägre utvecklingsnivå än den biologiska åldern. Det innebär att man inte kan dra slutsatser av sitt handlande/förstå konsekvenser, på samma sätt som andra personer i den egna åldern. Intelligensen utvecklas inte högre än till 16 år. De här personerna behöver stöd i hela sitt liv. Man lär sig dock genom erfarenhet. Känslolivet påverkas inte av intelligensen.

Begreppet självbestämmande är svårt. När vi gör val utgår vi från många delar i våra liv, vi tittar på vilka konsekvenser just det här valet får för oss själva och för omgivningen. För att kunna göra det krävs att hjärnan fungerar vuxet, att vi kan analysera och förstå komplexa sammanhang. Ställningstaganden vi gör hela tiden.

Det finns flera mycket svåra frågor att ta ställning till när det gäller självbestämmande, både för anhöriga, personal, chefer och inte minst politiker. Hur utvecklar man verksamheten för att optimera självbestämmande? Det handlar om stöd för att man ska kunna göra val som man förstår innebörden av. Till exempel:

Har hen rätt att äta ihjäl sig? Om personen får sjukdom som kräver en diet? Vad innebär självbestämmande då?

Att dricka alkohol, vem bestämmer mängd och hur ofta? Krävs att man är 18 år för att få köpa alkohol, räknar med att man då kan hantera drickandet.

Hur länge och ofta kan hen sitta och spela spel på datorn, mobilen. Hur mycket pengar kan hen lägga ut på spel?

Att ha sex. Övergrepp på boenden är inte ovanliga enligt FUB:s jurist. Det förekommer att boende förgriper sig sexuellt på andra på boendet. Det händer även att personal förgriper sig på de boende. Det förekommer på daglig verksamhet. Alla är vi sexuella varelser. Sex ser olika ut under olika utvecklingsfas. För att förstå vad den andre har för avsikter i en sexuell relation måste man ha en vuxen hjärna. Det finns en orsak till att det idag är förbjudet att ha sex med en person under 15 år. Personer med IF når som högst 16-års utvecklingsnivå. Hur vet omgivningen vad personerna vill och förstår?

Många med diagnoser som får LSS-insatser har svårt att bryta aktiviteter. Spel är en aktivitet som påverkar hjärnans belönings- och lustcentra, vilket gör det än svårare att bryta aktiviteter. Alkohol pratas det väldigt lite om. Finns det i kommunerna material för att se om det finns ett riskbruk hos personer inom LSS?

Idag finns det väldigt mycket bra kunskap/metoder hur man arbetar med att få personerna med IF att förstå konsekvenser, att kunna uttrycka sin vilja. Det gäller bara att personalen har utbildning och kan använda metoderna. Man hjälps åt att göra matschema, aktivitetsschema där man både får med det roliga men även det tråkiga, både nyttig och onyttigt. På det sättet får personen en möjlighet att förklara vad den vill/tycker om och förståelse för vad som är okej. Arbetssättet utvecklas för att gälla hela tillvaron.

För FUB Ludvika/Smedjebacken

Kerstin Löfgren

Ordförande