Debatt: S-veteranen: "invandringen måste minska kraftigt"

Misslyckandet för Socialdemokraterna här om veckan att komma överens med Moderaterna om den framtida invandringspolitiken gör mig mycket bekymrad. Jag förstår inte hur partiet ska klara nästa val med en mindre restriktiv politik än både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det vittnar om en bristande lyhördhet och respekt för svenska folkets tydliga önskan om en kraftigt minskad invandring till landet.

Integrationen av dem som redan har kommit hit kräver mycket stora insatser av olika slag under många år framöver och då är det inte läge för en fortsatt omfattande invandring. Med coronakrisen riskerar nu svårigheterna att bli än större för många utlandsfödda med svag anknytning till arbetsmarknaden att lyckas komma i arbete.

Jag är så trött på att höra dessa mantran om att asylrätten ska värnas och att vi måste ta emot människor som är på flykt från krig och elände. Antalet flyktingar i världen uppgår enligt FN till runt 80 miljoner. Enligt mitt sätt att se måste det viktiga vara att försöka hjälpa de många människorna på plats i och nära konfliktområdena. Lösningen på världens flyktingproblem ligger ju inte på att Sverige och andra länder i Europa tar emot tio- eller hundratusentals flyktingar per år som för dyra pengar lyckas ta sig till Europa. Det måste vara mycket bättre att lägga pengarna som nu går till kostnader för flyktingmottagandet i Sverige på att hjälpa de miljontals människor som finns i flyktingläger runt om i världen.

Rätten att söka asyl för människor som flyr från konflikter och förföljelse borde ju i första hand gälla i närliggande länder. Nog blir det märkligt när människor tar sig hundratals mil genom många länder för att komma till ett land långt bort, som Sverige. Det är naturligtvis vetskapen eller ryktet om att Sverige har, eller iallafall har haft, en generös flyktingpolitik som lockar många att ta sig hit. Det var inte bara under flyktingkrisen 2015 som det kom väldigt många flyktingar till Sverige. Sammantaget har det kommit upp emot två miljoner flyktingar och arbetskrafts- och anhöriginvandrare under de senaste årtiondena. Och fortfarande uppgår det totala antalet invandrare till ungefär 100 000 per år. På tio år blir det ytterligare en miljon människor att integrera i samhället.

För mig är det viktigaste skälet till att kraftigt minska invandringen till Sverige att vi nu måste göra stora insatser för att integrera de många människor som redan har kommit till landet – att bryta deras utanförskap och få dem att känna sig hemma och fungera i vårt samhälle. Detta kommer inte att kunna ske om invandringen fortsätter som nu. Det vet vi alla och det är därför det inte finns något folkligt stöd för en fortsatt omfattande invandring.

Tyvärr får argument som att Sverige behöver invandring för att ha personal till äldreomsorgen och liknande yrken samt att invandringen är en ekonomisk fördel för landet stå oemotsagda i den politiska debatten. Jag tycker att alla partier nu måste kunna enas om att de senaste årtiondenas stora invandring till landet inte har varit bra och att den nu måste minskas kraftigt. De partier som inte förstår detta tycker jag inte tar sitt ansvar och inte förtjänar väljarnas förtroende i kommande val.

Jag hoppas innerligt att mitt parti, Socialdemokraterna, kommer att göra det bästa för landet och partiet. För mig är det viktigt att partiet får möjlighet att fortsatt spela en central roll i svensk politik och det kan man göra endast om man behåller sin position som ett stort, statsbärande parti. Låt inte beröringsskräcken mot Sverigedemokraterna, och i viss mån också Moderaterna, hindra detta. Och låt heller inte hänsynen till småpartierna Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet och deras olika tankar och krav på en ”human flyktingpolitik” styra partiets överväganden i denna viktiga fråga för landet.

Leif Svensson (S), tidigare länsråd i Dalarna