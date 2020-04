DEBATT: Regionerna är bättre än staten på att fördela medicinsk utrustning

Nyligen lade regeringen fram ett förslag till förändringar i smittskyddslagen som både var dåligt motiverat och som saknade en djupare analys. Regeringens proposition ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19” är helt enkelt ett hastverk. Vi moderater har därför lämnat in en egen motion om förändringar i smittskyddslagen. Mer specifikt vänder vi oss mot den del som säger att regeringen ska få meddela föreskrifter om fördelning av läkemedel och medicinsk utrustning.

Vi tror nämligen att regionerna har betydligt bättre förutsättningar att bedöma åtgång och tillgång på resurser än vad regeringen kan göra. Ett exempel på hur illa det kan gå såg vi strax före påskhelgen då Socialstyrelsen skickade 20000 undermåliga andningsskydd till Region Dalarna. Dessbättre kom Region Värmland till undsättning och skänkte 6000 funktionsdugliga munskydd. Att Socialstyrelsen senare reparerade sitt misstag förändrar inte vår inställning att regionerna är bäst skickade att klara av fördelningen.

Föga förvånade var samtliga partier i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) arbetsutskott (S, M, C, KD, L och V) emot regeringens proposition under den rekordsnabba remissrundan. Till rundan bjöds för övrigt anmärkningsvärt nog inte privata vårdgivares branschföreningar in att för framföra sina synpunkter, trots att dessa i högsta grad påverkas av förslagen.

I sitt remissvar sätter SKR fingret på pudelns kärna. ”SKR vill kraftfullt understryka att myndigheterna inte har kapacitet eller kompetens att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner och att sådana åtgärder inte är ändamålsenliga för att säkerställa tillgång till läkemedel och utrustning”.

Utifrån vår horisont i Region Dalarna kan vi bara hålla med. Förslaget på central styrning väcker även en rad svårbesvarade frågor: Är det meningen att Socialstyrelsen ska tvångsfördela IVA-platser mellan regionerna och besluta om förflyttning av enstaka patienter? Är tjänstemännen på Socialstyrelsen bättre skickade att bedöma tillgång på läkemedel och status på patienter än vårdpersonalen i regionerna runt om i Sverige. Regeringen har inte givit något tillfredsställande svar på någon av dessa frågor.

Redan idag har regionerna ansvaret för att säkerställa tillgång på läkemedel och medicinsk utrustning, även under kris. Moderaterna och Dalasamverkan har exempelvis nyligen tagit initiativ till att Region Dalarna ska bygga upp ett omsättningslager – på egen hand eller i samarbete med de andra regionerna i varuförsörjningsnämnden. Regionerna har även påbörjat ett samarbete kring inköp av läkemedel.

Om vi lokalt i Dalarna klarar av att producera tillräckligt mycket skyddsutrustning för att kunna dela med oss till andra regioner, tänker vi också göra det. Likaså om det visar sig att vi har intensivvårdsplatser över. Sådana beslut tar vi dock hellre i Falun än i Stockholm.

Ulf Berg (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna

Christer Carlsson (M)

Regionråd, Region Dalarna