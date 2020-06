Debatt: Privatiseringarna har blivit en fix idé för den borgerliga majoriteten - Vänsterpartiet vill se en rättvis sjukvård i region Dalarna

På regionfullmäktige la Vänsterpartiet fram sin plan och budget för Region Dalarna för 2021. Vi tycker att det hade varit klokare att, i likhet med många andra regioner, vänta till senare eftersom osäkerheten kring ekonomin är så stor med anledning av coronapandemin. Men den borgerliga majoriteten har nu lagt plan och budget – då gör vi det också. Här tar jag upp några aspekter ur vår plan som berör sjukvården:

Vänsterpartiet vill få bort de orättvisa hälsoklyftorna! Det behövs ett riktat, systematiskt arbete inom sjukvården för att nå de grupper som har sämst hälsa. Det kräver ett sammanhållet arbete med sjukvårdens resurser. Det går inte att förena med den fragmentisering som följer på privatiseringar och vinstintresse hos de som bedriver vården.

Vänsterpartiet arbetar alltså för en hälso- och sjukvård som bedrivs utan vinstintresse.

Bara under 2018 skickade Dalarnas fem privata vårdcentraler 20 miljoner kronor till riskkapitalbolag i utlandet. Vi ser också med oro på hur privata vårdappar växer genom att erbjuda sjukvård på internet – en tjänst som i slutändan finansieras via skattsedeln. Under förra året betalade region Dalarna 10 miljoner kronor till nätläkarbolagen för samtal som ringts till sådana bolag.

Pandemin har gjort det uppenbart vad det betyder att ha en sammanhållen sjukvård vars olika delar kan stötta varandra. När covid-vården på lasarettet behövde fler sjuksköterskor lånade ambulansen och regionens egna vårdcentraler omedelbart ut den personal de kunde avvara. De privata vårdcentralerna undvek i det längsta att bidra – de har ju ett annat primärt intresse. Trots alla dåliga erfarenheter i Dalarna, och på andra håll, vill nu den borgerliga majoriteten ha mer konkurrens och privatiseringar. Man vill utreda att lägga ut hela eller delar av ambulanssjukvården på entreprenad.

I klartext vill man alltså privatisera Dalarnas ambulanssjukvård. Inte för att det finns ett problem som måste lösas – ambulanssjukvården i Dalarna fungerar mycket bra. Men det är som att privatiseringarna har blivit en fix idé för den borgerliga majoriteten, ett självändamål som inte behöver några motiv.

Den borgerliga majoriteten har redan infört en gåva på 900 000 kronor från skattemedel till den som startar en privat vårdcentral. Det kallas nystartsbidrag och det är inte förenat med några krav på var den ska ligga eller att vinsten ska återföras till regionen. Nu vill man minska kraven ytterligare på vad en vårdcentral ska erbjuda för att privata utförare lättare ska kunna leva upp till dem.

Privatiseringsexperimenten som pågår på olika håll i Sverige har visat att privata entreprenörer ofta vill starta nya vårdcentraler men alltid i tätbefolkade områden. Det finns alltså inga belägg för att glesbygden skulle gynnas av att fler vill starta privata mottagningar.

Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent motsatt sig privatiseringen av välfärden. Vi motsätter oss däremot inte alternativa driftformer så länge det sker utan vinst. Vänsterpartiet tycker inte att det är acceptabelt att dalfolket betalar pengar för sjukvård men får se pengarna försvinna ut ur systemet. Riksrevisionens genomgång visar tydligt att de som har det bäst ställt får mest vård vid privatiseringarna. Det är inte den utveckling av hälso- och sjukvården i Dalarna som vi i Vänsterpartiet vill se.

Maja Gilbert Westholm

Oppositionsråd Vänsterpartiet i Region Dalarna