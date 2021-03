DEBATT: Politiker, stoppa detaljplanen – lyssna på musikerna och Bäckström

Tack till FK:s kulturredaktör Anders K Gustafsson för din klargörande artikel den 24/2 om konserthusfrågan i Falun. Du har fångat in erfarenheter från Magnus Bäckström och presenterat dem på ett tydligt sätt.

Magnus har bott 30 år i Falun och var djupt engagerad i musiklivet här. Han har sedan varit vd och konstnärlig ledare för Gävle konserthus och Uppsala konsert och kongress.

Tack också de 14 musiker i Dalasinfoniettan som den 26/2 så tydligt ger oss er syn på den (politiskt) känsliga frågan om konserthus.

Debatten i Falun har framför allt handlat om läge, kapacitet, kostnader och arkitektur. Viktiga frågor men vad ett konserthus ska innehålla har ofta saknats.

Enligt Magnus Bäckström är volymer och logistik, kapacitet och organisation viktigare, liksom en långsiktig strategisk vision. Hur ska verksamheten bedrivas och ledas för att ge resultat och en rimlig ekonomi?

Jag ringde upp Magnus som är tydlig: ta in erfarenhet tidigt i planeringen så undviks stora missar. Vad vill man med Kristinehallen? Är det i första hand bättre lokaler för Musik i Dalarna – säg då det.

Kristinehallen är och kan inte bli ett konserthus. Nu har förväntningar skapats på felaktiga premisser.

En fråga till Magnus: finns utrymme i Falun för såväl Magasinet som ett konserthus med dess breda verksamheter? Ja, säger Magnus utan att tveka: bra verksamheter medverkar till ett än bredare musikliv. Marknaden kommer att uppskatta utbudet av Magasinets lite råa klubbmiljö och den som ett konserthus erbjuder. För bägge finns en marknad. Tillsammans kommer musikutbudet i Falun att breddas.

Förtroendevalda i Falun:

– Släpp prestigen och stoppa detaljplanen för Kristinehallen (kommunfullmäktige 15 april).

– Formulera en långsiktig strategisk vision för ett nytt konserthus.

– Utred frågan brett. Varför inte ta in Magnus Bäckström som rådgivare under utredningen? Han är villig och har tid och framför allt en ovärderlig erfarenhet. Lyssna in musikernas synpunkter.

– Låt processen vara öppen mot allmänheten, här finns stort engagemang och klokskap.

– Specificera behov och krav för ett konserthus. Utred lokaliseringen.

– Utlys en arkitekttävling i samverkan med Sveriges Arkitekter.

– Anställ en vd och konstnärlig ledare som medverkar redan under projekteringstiden.

Nu har ni förtroendevalda och vi falubor chansen!

Väljs Kristinehallen får vi inget konserthus utan en dyrt upprustad aula som inte kommer att ge avtryck.

Byggs ett konserthus får vi en verksamhet som kan bli en motor för kulturlivet och musiklivet i Falun. Det kommer att ge energi i lokalsamhället, generera turistintäkter samt placera Falun på kartan som en kultur- och idrottsstad.

Jan Berglund, kulturintresserad Falubo