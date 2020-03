DEBATT: Olegitimerade läkare hotar patientsäkerheten i Dalarna

Sveriges Radio P1 Kaliber sände nyligen (2020-02-17) ett reportage om hur olegitimerade underläkare före allmäntjänstgöring (AT) i många regioner får gå primärjour på akutmottagningar utan någon patientansvarig legitimerad läkare på plats att rådfråga, ibland med allvarliga följder. Som nyexaminerad läkare är man kunnig och kompetent, men man behöver också handledning och möjlighet att vända sig till kollegor med längre erfarenhet för att kunna göra patientsäkra bedömningar.

Nyexaminerade läkare kan, innan de gjort AT, anställas som vikarierande underläkare via särskilt förordnande utfärdat av Socialstyrelsen. AT är en utbildningstjänst som ger en introduktion till yrket och leder fram till läkarlegitimation. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett principbeslut 2015 uttalat sig om att det är olämpligt och strider mot Hälso- och sjukvårdslagen att vikarierande underläkare innan AT går ensamma jourer. IVO är tydliga med att en legitimerad kollega ska finnas på plats på akuten, inte befinna sig någon annanstans på sjukhuset.

Ändå har man i Dalarna bemannat vissa jourlinjer med ensamma olegitimerade läkare under 2019, och vi är oroliga att det fortsätter ske framöver. Detta riskerar hota patientsäkerheten, särskilt under sommaren när antalet vårdplatser är minskat och bemanningsgraden generellt är lägre.

Nationellt uppger så många som 37 procent av underläkare innan AT att de gått som ensam jourläkare utan legitimerad patientansvarig kollega på plats.

Anledningen är den långa väntetiden till AT, som beror på en brist på AT-platser. I nuläget saknar vi i Sverige cirka 370 AT-platser och förra året tillkom bara tre platser totalt i hela riket. I Region Dalarna återinfördes 2019 ett antal AT-platser efter en större minskning några år tidigare. Ökningen är positiv men inte tillräcklig.

AT-läkare i Dalarna rapporterar stora svårigheter att få ut inarbetad jourkomp i ledig tid vilket tyder på för låg bemanning. Dessutom har den genomsnittliga väntetiden på AT i Dalarna ökat från fem månader 2017 till åtta månader 2019.

Vi vet också att många underläkare före AT funderar på att lämna läkaryrket. Stort ansvar med liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och utan de rättigheter som finns för AT-läkare bidrar till etisk stress och ohälsa i gruppen. På sikt kan detta dessutom påverka regionens kompetensförsörjning.

Att låta underläkare innan AT gå ensamma jourer utan erfaren kollega på plats, riskerar såväl patientsäkerheten som de nyexaminerade läkarnas hälsa.

SYLF Dalarna vill att regionen ökar antalet AT-platser och inte låter olegitimerade läkare innan AT arbeta ensamma på akuten, i enlighet med IVO:s beslut.

Simon Mellerstedt

Ordförande SYLF Dalarna

Max Bratt

Ordförande SYLF Dalarna

Ylva Pehrsson

Styrelseledamot SYLF Dalarna

Madeleine Liljegren

Ordförande SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening - en del av Sveriges läkarförbund)