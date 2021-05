DEBATT: Ökad valfrihet och minskat matsvinn med nytt måltidssystem på sjukhusen

Efter många års arbete med kostutredningen föreslår Dalasamverkan (M, C, KD, DSP, L och MP) nu en nyordning för måltidsproduktionen i Region Dalarna.

Förslaget innebär att systemet med varm mat i kantin vid lasarettet i Falun och kyld mat på bricka i Mora ersätts med kyld enportionsmat producerad i Aromköket vid Mora lasarett. Måltiderna levereras sedan kylda till Falu lasarett och vid behov även till lasaretten i Avesta, Ludvika och Säter. I Falun kommer det dock även fortsättningsvis finnas ett tillagningskök för specialkost och mat till café och personalrestaurang.

Detta nya måltidssystem för patientmåltider medför ökade valmöjligheter för patienterna, både vad gäller antalet maträtter och vid vilken tidpunkt måltiden ska intas. Många äldre lider brist på aptit. Att tvinga människor att äta vid vissa tidpunkter känns inte sällan fel för patienten.

Att däremot erbjudas en a la carte-meny och kunna äta när hungern sätter in sätter lite guldkant på tillvaron i sjukhusmiljön. Det medför även mindre matsvinn. Erfarenheter från andra sjukhus visar på ett minskat svinn på upp emot 70 procent med det system som Dalasamverkan nu vill införa. För Region Dalarnas del skulle det innebära 25-30 ton lägre svinn per år. Kostnaden för maten beräknas dessutom minska med ungefär 8 miljoner kronor per år.

Nyordningen innebär kort sagt vinster både för miljön och för ekonomin. Det är pengar som på sikt kanske kan läggas på ytterligare förbättringar av patientmåltiderna, bättre variation i kosten eller kanske på någon annan del av vården.

Slutligen: Det är inte första gången Socialdemokraterna läcker information kring politiska beslut på sociala medier innan politiken hunnit sitta ned med facken och än mindre fatta några beslut. Detta är ett oskick som bidrar till oro, ryktesspridning och att ibland felaktig information sätts i omlopp.

Att S är emot valfrihet visste vi sedan tidigare, men det hindrar inte att man håller ingångna löften om när information bör släppas.

Att partikamraterna i Södermanland och Västmanland infört samma typ av måltidssystem i sina respektive regioner förstärker intrycket av att det är konflikten, inte sakfrågan, som är det viktiga för Socialdemokraterna.

Sofia Jarl (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulf Berg (M), ordförande regionstyrelsen