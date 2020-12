DEBATT: Nyårsbön vid Falu Gruva

För mer än tre årtionden sedan tog Gun-Britt och Bor Berggren, Mats Åberg och Lars Ridderstedt initiativet till att fira Nyårsbön i Falu Gruvas Kapell. Så har det varit sedan dess.

Jag har haft glädjen att leda dessa Nyårsböner i mer än ett årtionde, och Kapellet har varit fyllt – runt 100 personer varje gång. Många av oss har sett fram emot denna högtidsstund.

I år blir det ingen Nyårsbön. Det är ett av mycket vi måste avstå från under detta 2020 som präglats av Covid-19. Nyårskvällen är ju ofta en stund när vi tänker tillbaka på det år som gått – på både gott och ont. Kanske kommer just det år som nu slutar att vara förknippat med prövningar. Främst finns de släktingar och vänner som vi mist. Där finns också det vi fått gå miste om som tillhör det ”normala” livet.

Ja, nog har det varit ett år fyllt av prövningar. Det är i sådana tider vi har som störst behov av att mötas och tillsammans bli stärkta i hopp inför framtiden. Men det går dessvärre inte i år.

I nöden prövas vännen, brukar det sägas. Själv känner jag en stor tacksamhet till alla vänner– både kända och okända – som på alla sätt fått samhället att fungera. Det gäller i sjukvård och omsorg, i arbete för vaccin till världens befolkning, i butiker och livsmedelsförsörjning för att bara ta ett par exempel. En prövning är att människors styrka eller motståndskraft sätts på prov. Det gäller både min egen förmåga att uthärda ovissheten och oron, men också hur vi som samhälle är beredda att möta det vi inte väntat oss. En sådan prövotid är också en övning för sådant som kommer. Hur den framtiden kan bli, är i hög grad beroende av våra val. Min förhoppning är att dessa val ska kunna präglas av respekt för livet – både för våra egna och för allt annat levande på jorden. Då kan vi också själva påverka hur den tid vi ännu inte sett kommer att formas för oss själva, våra barn och barnbarn.

Om jag detta år haft en nyårsbetraktelse vid Gruvan skulle jag förmodligen ha stött mig på profeten Jeremias när han ger ord åt tillvarons grund och livets källa: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Det är kraft i sådana ord, och den kraften bar Jesus från Nasaret, ja, han var ett med den kraften när han sa: ”Känn ingen oro och tappa inte modet!” Var inte rädda och ge inte upp!

Så skulle jag förmodligen avslutat med ord jag använt vid ett antal skolavslutningar. De är faktiskt hämtade från ”Star Wars”: ”May the force be with you.” Må Kraften vara med er – och Gott Nytt År!

Thomas Söderberg, Biskop emeritus och Gruvkaplan i Falun