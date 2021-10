DEBATT: Nu ökar vi anslagen till vårdforskning i Dalarna

För 225 år sedan, 1796, lyckades den brittiska läkaren Edward Jenner med vetenskapliga metoder göra en ung pojke immun mot smittkoppor, en på den tiden mycket dödlig sjukdom. Kunskapen spreds snabbt via de böcker Jenner gav ut. Han var en föregångare både när det gäller patientnära forskning, sprida medicinsk kunskap och vaccinationer.

Det här är värt att minnas dryga två sekel senare när vacciner mot covid-19 ger mänskligheten hopp. I Edward Jenners anda bedrivs i dag forskning på hög nivå via Region Dalarnas enhet för forskning och högre utbildning (FoU-enheten) Centrum för klinisk forskning (CKF).

CKF är alltså en viktig del av Region Dalarna för att förebygga ohälsa och utveckla vården. Forskningen bedrivs i samarbete med bland andra Uppsala universitet och Karolinska Institutet. CKF ökar våra möjligheter att lindra, bota och rädda liv. Vi har drygt 200 forskningsprojekt som bedrivs i olika faser. Cirka 15 projekt gäller covid-19.

Från och med 2022 satsar Dalasamverkan 10 miljoner kronor ytterligare på strategisk forskning i Region Dalarna. Med den här ramhöjningen kan vi skapa både bättre förutsättningar för forskning och attraktiva tjänster – som lockar vårdpersonal till Dalarna. Förutom att vara till nytta för patienterna kan det alltså bidra till att minska behovet av dyr hyrpersonal, inklusive stafettläkare.

Målet är på sikt att 0,5 procent av Region Dalarnas budget ska gå till forskning.

De 10 miljonerna ska bland annat användas för att inrätta tjänster där forskning kombineras med klinisk arbete runt äldres hälsa, förhoppningsvis i Ludvika. Planen är att även utveckla analys av röntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens, bland annat inom mammografin i Falun. På lite sikt ska även forskningstjänster knytas till Avesta och Mora lasarett.

Förutom att vara till nytta för patienterna kan det alltså bidra till att minska behovet av dyr hyrpersonal, inklusive stafettläkare.

Forskningsberedningen är det forum som finns mellan oss folkvalda och verksamheten inom forskning och högre utbildning. Som politiker är vi imponerade över all verksamhet som vi lär känna via forskningsberedningen. Förutom CKF finns även Centrum för läkarutbildning (CLU) där nästan 500 läkare i olika utbildningsfaser fortbildas just nu. Dalarna ligger ofta i topp när unga läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT-läkare) rangordnar lasarett i Sverige.

Vi har Kliniskt träningscentrum (KTC) som ser till att vårdpersonalen via övningar, simuleringar och fallpresentationer får den rätta färdigheten vid till exempel traumavård. När en patient kommer in på akuten efter en trafikolycka måste rutinerna sitta där för snabb och livräddande vård. Då hinner man inte slå i FASS, fumla eller söka kunskap på Google.

KTC bidrar till att vårdpersonalen är väl förberedda. Det handlar om att hjälpa medmänniskor! Därför får KTC nu större och bättre anpassade lokaler.

Svante Parsjö Tegnér (L), Falun, regionråd och ordförande forskningsberedningen

Lennart Sacrédeus (KD), Mora, ledamot forskningsberedningen