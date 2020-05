DEBATT: Moraalliansen: Vi har gått från ord till handling och vågat prioritera!

Svar på debattartikel från Lennart Sohlberg ”För lite, för sent”.

Mora har stora behov på många områden. Det har pratats mycket genom åren, men Moraalliansen har gått från ord till handling, och mycket har hänt sedan vi bildade vår majoritet. 2019 kunde vi inviga nya gågatan, en ny förskola öppnades i Våmhus och en omfattande sanering vid Saxviken genomfördes. Vårt fastighetsbolag, Morastrand byggde 39 fina lägenheter vid Tuvan och Trafikverket beslutade att satsa cirka 200 miljoner kronor på att förbättra genomfartstrafiken.

Att de 1875 orden i kommunalrådets inledningsord i årsredovisningen skulle handla om enbart näringslivet är nonsens. I själva verket beskrevs hur fokus har ändrats mot att mer handla om hållbarhet och hur vi kan få resurserna att räcka till mer. Omställning kostar pengar, i alla fall initialt, och därför avsätts tio miljoner årligen till omställningsarbete under mandatperioden. Detta har möjliggjort viktiga satsningar inom framförallt skola och omsorgen. Andra viktiga hållbarhetsåtgärder som genomförts under 2019 är införandet av Klimatlådan, som redan nu minska matsvinnet rejält i våra kök. Satsning på laddinfrastruktur som ska medverka till hållbarare resor är ett annat exempel.

Lennart Sohlberg efterfrågar hur Moraalliansen tänker möta utmaningarna framöver, och det beskrivs varje år i den kommunplan som antas av kommunfullmäktige. Årsredovisningen berättar om vad som utförts under året. Vart gick då pengarna 2019?

83 procent gick till vård, skola och omsorg. Resultatet blev 9,7 miljoner, vilket var 17,9 sämre än budgeterat. Nämndernas kostnader blev 53 miljoner kronor högre än förväntat, mycket beroende på ökat behov av äldreomsorg. 2016 var resultatet 60,2 miljoner och 2017 44,1 miljoner till exempel. Kommunens har ett långsiktigt finansiellt mål, vilket betyder ett resultat på minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under en rullande treårsperiod. Resultatet ska dessutom inte vara lägre än 0,5 procent under ett enskilt år under perioden.

Sohlberg påstår också att det skulle vara en annan situation om S hade suttit i majoriteten. Det har vi svårt att tro, då den största utmaningen politikerna har är att prioritera, att våga göra det. Då fungerar det inte med Socialdemokraternas linje med allt till alla. Det visade sig tydligt på senaste kommunfullmäktige då man i ena stunden kritiserade att inte allt koncentrerades på kärnverksamheten, för att i nästa stund inte våga fatta beslut om att ta bort sådant som inte är lagstadgat.

Moraalliansen har pekat ut färdriktningen och nu fortsätter vår resa framåt. Mora behöver framtidstro, tillväxt, utveckling och mod. Vårt samarbete vilar på en bred och stabil grund, och står för en politik som är i takt med tiden.

Anna Hed (C)

Joakim Linder (MOP)

Malin Höglund (M)

Göran Aronsson (KD)

Jörgen Öhrström (L)