DEBATT: Maten är A och O för äldres hälsa – engagemanget behöver öka

Vi centerledamöter i Borlänge kommuns omsorgsnämnd lägger stor vikt vid frågor om mat och måltider. Äldre som bor i kommunens särskilda boenden, äldre med hemtjänst och brukare inom funktionshinderomsorgen ska erbjudas goda och näringsrika måltider.

Omsorgsnämnden beslutade vid aprilsammanträdet om nya riktlinjer för mat och måltider i särskilt boende. Riktlinjerna tar upp att maten ska vara god och måltiderna trivsamma, måltidernas näringsinnehåll och fördelning över dygnet. De betonar att de boendes rätt till självbestämmande ska genomsyra arbetet med måltider.

Vid mötet föreslog vi att riktlinjer också ska tas fram för arbetet med mat och måltider för de som bor kvar i eget boende med hemtjänst (ordinärt boende) och boenden inom funktionshinderomsorgen. Detta blev även nämndens beslut.

Att motverka undernäring är en av de största och viktigaste utmaningarna i äldreomsorgen. När vi blir äldre blir maten än viktigare då näringsbrist och undernäring får svåra följder. Konsekvenser av näringsbrist hos äldre är nedsatt immunförsvar, som kan leda till lunginflammation eller urinvägsinfektion, svårläkta sår, depression och demens, muskelsvikt och fallolyckor. Undernäring ökar också risken för biverkningar av läkemedel. Det är viktigt att upptäcka näringsbrist i tid och att agera direkt, då kan vi förebygga onödig ohälsa.

I denna fråga behövs ett ökat engagemang

En viktig fråga att arbeta med är att minska längden på nattfastan i särskilda boenden. Här har de särskilda boendena inom kommunen kommit olika långt och vi tycker det är angeläget att lära av de som lyckats bäst. Vi kommer också att jobba för en ökad medvetenhet och kunskap hos hemtjänstpersonalen kring vikten av kost och hälsa hos de som har hemtjänst. Det finns ett stort behov av dietistkompetens inom ordinärt boende/hemtjänst och funktionshinderomsorgen.

Precis som inom särskilda boenden måste vi öka möjligheten att välja och ha rätt till självbestämmande för de som har hemtjänst. Vi ser det som självklart att äldre med hemtjänst ska erbjudas olika alternativ vad gäller matlådor och vi kommer att lyfta fram möjligheten med lokalt producerade matlådor och att dra nytta av lokala initiativ istället för stora upphandlingar. Maten är A och O för äldres hälsa och i denna fråga behövs ett ökat engagemang.

Linda Zetterström, (C) Ulf Rydén, (C) Monika Selahn (C). Centerledamöter i Borlänge kommuns omsorgsnämnd.