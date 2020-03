DEBATT: M: Ytterligare åtgärder krävs för att rädda svenska jobb

Sverige prövas nu – både mänskligt och ekonomiskt. Här och nu är det viktigaste att bekämpa viruset genom att hindra smittspridning och vårda sjuka. Samtidigt måste politiken hantera chocken för ekonomin. Annars hotar en massutslagning av svenska jobb. För att rädda så många jobb som möjligt vill Moderaterna ta bort arbetsgivaravgifter, och att staten betalar halva hyran för krisande företag under två månader.

Omfattande varsel och uppsägningar kommer i spåren av Corona att vara oundvikligt. Politikens fokus måste nu vara att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi. Moderaterna stödjer regeringens krispaket men inser att mer krävs – och presenterar därför ytterligare åtgärder för att rädda svenska jobb.

För att minska personalkostnaderna vill vi att arbetsgivaravgiften slopas för alla anställda under april och maj. Det innebär en kostnadsminskning med i snitt 22000 kronor per anställd och månad och skulle göra stor skillnad för företag i närtid.

Få av de hårdast drabbade företagen äger sina egna lokaler. Det handlar om exempelvis butiker, hotell och restauranger – som nu fått mattan undandragen under dem. Därför föreslår Moderaterna att staten går in och tar halva hyreskostnaden för dessa företag under april och maj. Tillsammans med slopade arbetsgivaravgifter ger detta företagen ett större utrymme att manövrera den akuta krisen.

Det är inte bara de stora företagen som ska kunna låna pengar för att överleva krisen. En Företagsakut bör därför införas som innebär att staten tar en stor del av risken när små och medelstora företag behöver låna pengar. Lån räcker dock inte – en statlig riskkapitalfond bör inrättas som investerar 100 miljarder kronor i svenska företag.

De politiska beslut som fattas de närmsta månaderna kommer att prägla hela det 20-tal vi har framför oss. Och kanske mer än så. Det var bra att regeringen var snabbfotad och tidigt la fram ett omfattande krispaket.

Det är nu, inte efteråt, vi har möjlighet att minimera coronas effekt på jobben. Därför hoppas vi att regeringen också är redo att genomföra de förslag Moderaterna presenterat – för att rädda svenska jobb. Så att hjulen i Sverige kan snurra så bra som möjligt.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Carl-Oskar Bohlin (M)

Bostadspolitisk talesperson och riksdagsledamot på Dalabänken