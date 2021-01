DEBATT: M-regionråden: Kommunal borde lyfta luren istället för att söka konfrontation på debattsidorna

REPLIK: På debattartikeln ”Underskatta inte Dalarnas undersköterskor” av Therese Lundell, sektionsordförande Kommunal sektion Dalarna

Att förhandla genom media är sällan särskilt konstruktivt. Ändå har Kommunal ägnat sig åt det under julhelgerna, först via enstaka medlemmar och senast via sin sektionsordförande i Dalarna, Therese Lundell (DT 7/1 2021). Lundell sätter till och med ett datum när hon kräver att Region Dalarna ska sätta sig vid förhandlingsbordet. Kontakt har tagits i ärenden som berört Kommunals medlemmar ett antal gånger, men ingen återkoppling har skett. De nämner inte heller att vi varit förhindrade att förhandla på grund av centrala förhandlingar om ett nytt avtal. Att fackförbundet väljer konfrontation på debattsidorna istället för att bara lyfta på luren skapar misstankar om en vilja att göra partipolitik av ett nytt avtal. Vi tycker att frågan är viktigare än så.

Att vi började förhandla med just sjuksköterskor med obekväma arbetstider har historiska orsaker. Det ursprungliga nattavtalet som Socialdemokraterna skrotade, och mot vårdförbundets vilja införde ett nytt, ledde till att medarbetare slutade i förtid.

Därför har det ända sedan valet 2018 stått klart att vi inleder översynen av löner och arbetstid med sjuksköterskorna som arbetar inom det av arbetsgivaren ensidiga 24/7 avtalet. Detta arbete gjordes i dialog med Vårdförbundet med resultatet att både arbetsgivaren och vårdfacket är mycket nöjda med arbetet.

Det är lätt att få intrycket att det endast är undersköterskor som arbetar inom ”24/7-verksamheter” som haft det tufft under Corona-pandemin. Varför inte också lyfta fram andra personalgrupper som tillhör Kommunal som också har obekväma arbetstider såsom lokalvårdare, kökspersonal och vaktmästare? Det handlar självklart inte om ”diskriminering” och ”särbehandling” gentemot en viss grupp. Påståendet att vi vill splittra team – i ett läge där många vårdplatser gapar tomma och vårdköerna växer – är också det helt taget ur luften. Den främsta orsaken till stängda vårdplatser är brist på sjuksköterskor. Därför var det naturligt att börja med att förhandla fram ett avtal som även facket kunde stödja.

Det står inskrivet i Region Dalarnas regionplan att vi ska ”ta initiativ till ett undersköterskelyft under nästa år för att bättre ta tillvara undersköterskornas kompetens och erfarenhet.”

Nu är det nästa år och vi kommer att påbörja arbetet om ett undersköterskelyft. Vi kommer arbeta på samma sätt som med Vårdförbundet, i en god ton med avsikt att göra en bra arbetsplats bättre. Men vi kommer inte att göra det jobbet via debattsidorna.

Ulf Berg (M) Regionstyrelsens ordförande

Christer Carlsson (M) Personalutskottets ordförande